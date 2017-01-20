Никита Симонян: Мутко и Черчесов поддержали кандидатуру Бушманова на пост главного тренера «молодежки»

Первый вице- президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян рассказал, что президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко и главный тренер первой сборной Станислав Черчесов поддержали кандидатуру Евгения Бушманова на пост главного тренера молодежной сборной России по футболу.

- Назначения пока не было. Но кандидатуру Бушманова мы обсудили с Виталием Леонтьевичем (Мутко) и Станиславом Саламовичем (Черчесовым). Они ее одобрили. Вызовем Бушманова на технический комитет, поговорим с ним. Но это все формальности. После этого, думаю, он будет назначен старшим тренером молодежки, - цитирует Симоняна «Р-Спорт».

Напомним, что Евгений Бушманов с лета 2013 года является главным тренером футбольного клуба «Спартак- 2».

Добавим, что вчера Бушманов отказался комментировать информацию о том, что он возглавит молодежную сборную.