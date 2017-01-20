Сергей Федоров: У меня стало меньше обязанностей, поэтому больше времени провожу с командой
Главный менеджер ЦСКА
по селекции Сергей Федоров рассказал о том, как сказались на его обязанностях
структурные изменения в клубе.
«Моя работа, конечно, поменялась, как видите, я выхожу на лед с первой командой. Теперь не только над вбрасываниями работаю, но и другую работу выполняю, которую назначает главный тренер Дмитрий Квартальнов.
Нет секрета, что у меня стало меньше обязанностей, поэтому сейчас больше времени могу проводить с первой командой», – приводит «Р-Спорт» слова Федорова.
Напомним, в декабре генеральный директор ЦСКА Игорь Есмантович стал временно исполняющим обязанности президента клуба, а должность Федорова изменилась с главного менеджера на главного менеджера по селекции.
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