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Сергей Федоров: У меня стало меньше обязанностей, поэтому больше времени провожу с командой

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный менеджер ЦСКА по селекции Сергей Федоров рассказал о том, как сказались на его обязанностях структурные изменения в клубе.

«Моя работа, конечно, поменялась, как видите, я выхожу на лед с первой командой. Теперь не только над вбрасываниями работаю, но и другую работу выполняю, которую назначает главный тренер Дмитрий Квартальнов.

Нет секрета, что у меня стало меньше обязанностей, поэтому сейчас больше времени могу проводить с первой командой», – приводит «Р-Спорт» слова Федорова.

Напомним, в декабре генеральный директор ЦСКА Игорь Есмантович стал временно исполняющим обязанности президента клуба, а должность Федорова изменилась с главного менеджера на главного менеджера по селекции.

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