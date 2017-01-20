Олег Шатов: У нас большая мотивация догнать «Спартак», пять очков – некритическое отставание

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов поделился мнением о конкуренции за чемпионство в премьер-лиге и рассказал о целях команды на плей-офф Лиги Европы.

– Вы говорили перед сезоном, что было бы здорово, если будет высокая конкуренция за первое место в чемпионате. Вас заводит, что конкуренты не расступаются перед «Зенитом»?

– Конечно, это же интрига. У нас большая мотивация догнать «Спартак», он наш прямой конкурент. Тем более он нас опережает на пять очков. Я считаю, что это некритический результат. Можно вспомнить год, когда ЦСКА отыграл девять или десять очков. Все зависит от нас. У «Зенита» есть личная встреча в Москве, но далеко не будем ходить.

В этом году в чемпионате много команд борются: «Краснодар», ЦСКА, как бы тяжело ему сейчас не было, там тренера поменяли. «Терек» достаточно неплохо играет. Единственная команда, о которой я говорил в начале сезона, и она выпала – это «Локомотив». В остальном как я говорил, так все и есть.

– В Лиге Европы будете идти шаг за шагом или есть амбициозная цель дойти до самого конца?

– Когда начинается плей-офф, надо идти шаг за шагом. Сейчас наш соперник – «Андерлехт», и задача – пройти эту команду. Дальше будет видно. Не надо смотреть вперед, выбирать соперников по сетке, кого пройдем или нет, с кем удобно или нет. У нас четкая задача: «Андерлехт» и две игры. Первая – на выезде, вторая – дома. Неважно как, но цель – пройти дальше, – сказал Шатов в интервью клубному телеканалу «Зенита».

Напомним, после 17 туров «Спартак» лидирует в премьер-лиге, имея в активе 40 очков. «Зенит» отстает от красно-белых на пять очков и идет на втором месте. Третью позицию занимает ЦСКА, набравший 32 очка. «Терек» с «Краснодаром» делят четвертое место, обе команды набрали по 28 очков.

«Зенит» сыграет с «Андерлехтом» в 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч пройдет в Брюсселе 16 февраля, ответный – 23 февраля в Санкт-Петербурге.

Олег Шатов: Думаю, многие уже забыли про футболиста Шатова. Но мы вернемся, повоюем еще