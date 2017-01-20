Шамиль Тарпищев: Павлюченкова показывает на Australian Open игру очень высокого качества

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выступление российской теннисистки Анастасии Павлюченковой на Открытом чемпионате Австралии.

- Реально на сегодня Павлюченкова играет менее стабильно, чем Кузнецова, но матч от матча Анастасия показывает игру очень высокого качества в Австралии. Считаю, что в предстоящем матче может любая победить и это не станет сюрпризом.

Когда на такой стадии турнира играют свои, зная их взаимоотношения в личных встречах, можно сказать, что во многом все решает и предопределяет результат психология. Психология во многом зависит от физических кондиций после проведенных матчей. Результат в предстоящей встрече может быть любым, но надо отметить, что Кузнецова вот уже длительный отрезок проводит очень здорово, - передает слова Тарпищева «Р-Спорт».

Напомним, что Анастасия Павлюченкова, посеянная на Australian Open-2017 под 24-м номером, в пятницу, 20 января, переиграв украинку Элину Свитолину, пробилась в четвертый круг турнра, где встретится с соотечественницей Светланой Кузнецовой, посеянной под 8-м номером.