Федерер сыграет с Нисикори в четвертом круге Australian Open
Швейцарец Роджер Федерер вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.
В третьем раунде Федерер, посеянный на турнире под 17-м номером, одержал победу над чехом Томашем Бердых со счетом 6:2, 6:4, 6:4. Теннисисты провели на корте ровно 1,5 часа.
За выход в четвертьфинал Федерер поспорит с японцем Кеем Нисикори, который переиграл словака Лукаша Лацко.
Добавим, что Федерер четыре раза в своей карьере праздновал победу на Открытом чемпионате Австралии - в 2004, 2006, 2007 и 2010 годах.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема»
Australian Open
Общий призовой фонд - 6 260 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Матч
Бердых Т. (Чехия) - Федерер Р. (Швейцария) - 2:6, 4:6, 4:6
Место и дата
20 января 13:40, , Онлайн-трансляция
Матч
Шарди Ж. (Франция) - Нисикори К. (Япония) - 3:6, 4:6, 3:6
Место и дата
18 января 03:00, , Онлайн-трансляция