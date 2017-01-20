Федерер сыграет с Нисикори в четвертом круге Australian Open

Роджер Федерер Источник: Reuters

Швейцарец Роджер Федерер вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.

В третьем раунде Федерер, посеянный на турнире под 17-м номером, одержал победу над чехом Томашем Бердых со счетом 6:2, 6:4, 6:4. Теннисисты провели на корте ровно 1,5 часа.

За выход в четвертьфинал Федерер поспорит с японцем Кеем Нисикори, который переиграл словака Лукаша Лацко.

Добавим, что Федерер четыре раза в своей карьере праздновал победу на Открытом чемпионате Австралии - в 2004, 2006, 2007 и 2010 годах.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема»

Australian Open

Общий призовой фонд - 6 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг