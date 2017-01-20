«Манчестер Юнайтед» претендует на полузащитника «Монако» Бернарду Силву

Полузащитник «Монако» Бернарду Силва заинтересовал «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Mail.

22-летний португалец впечатлил скаутов английского клуба, присутствовавших 15 января на матче с «Марселем» (4:1). В игре на «Велодроме»Бернарду Силва забил два гола в ворота хозяев.

Ожидается, что «Манчестер Юнайтед» не будет подписывать новичков в зимнее трансферное окно, но уже сейчас составляет список приоритетных покупок на лето 2017 года. И Бернарду Силва фигурирует в нем наряду с полузащитником «Атлетико» Антуаном Гризманном.

Однако летом «Манчестер Юнайтед» придется выдержать серьезную конкуренцию в борьбе за полузащитника. На агента португальца Жорже Мендеша уже выходили представители «Челси», «Ювентуса» и «Барселоны».

В нынешнем сезоне Бернарду Силва забил четыре гола и сделал шесть голевых передач в 19 матчах лиги 1.