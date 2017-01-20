Куртуа намерен стать игроком мадридского «Реала»

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа решил вернуться в чемпионат Испании. Об этом сообщает радиостанция Cadena Cope.

По информации источника, игрок сборной Бельгии согласился стать футболистом в мадридского «Реала». Сделка состоится летом этого года, поскольку вратарь «синих» является главной трансферной целью «бланкос» на данный момент.

Ранее сообщалось, что Куртуа сообщил своим партнерам по «Челси» о желании выступать за «Реал». Стоит отметить, что «сливочные» сосредоточились на кандидатуре голкипера «Челси» после провала по трансферу Давида Де Хеа из «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне 24-летний голкипер провел во всех турнирах 21 матч, пропустил 15 голов и в 12-ти встречах оставлял свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 35 млн евро, а его контракт с лондонским клубом рассчитан до 2019 года.

Отметим, что до переезда в чемпионат Англии вратарь защищал цвета мадридского «Атлетико».

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