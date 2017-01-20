Мугуруса обыграла Севастову и вышла в 1/8 финала Australian Open
Испанка Гарбинье Мугуруса пробилась в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.
В третьем раунде Мугуруса, посеянная под седьмым номером на турнире, обыграла латвийскую теннисистку Анастасию Севастову со счетом 6:4, 6:2. Матч продолжался чуть больше часа.
В следующем круге испанка встретится с румынкой Сораной Крыстей.Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 доллара
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
3-й круг
Матч
Севастова А. (Латвия) - Мугуруса Г. (Испания) - 4:6, 2:6
Место и дата
20 января 14:30, , Онлайн-трансляция
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