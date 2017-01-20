Мугуруса обыграла Севастову и вышла в 1/8 финала Australian Open

читайте также

Федерер сыграет с Нисикори в четвертом круге Australian Open Швейцарец Роджер Федерер вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.

Шамиль Тарпищев: Павлюченкова показывает на Australian Open игру очень высокого качества Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выступление российской теннисистки Анастасии Павлюченковой на Открытом чемпионате Австралии.

Australian Open. Маррэй обыграл Куэрри, Вавринка победил Троицки и другие матчи третьего круга Все матчи третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису на сайте «Советского спорта».

Australian Open. Кербер обыграла Плишкову, Мугуруса победила Севастову и другие матчи третьего круга Все матчи третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису на сайте «Советского спорта».

Нисикори пробился в 1/8 финала Australian Open Пятая ракетка мира Кеи Нисикори вышел в четвертый круг турнира серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.

Бартель впервые в карьере вышла в четвертый круг турнира «Большого шлема» 181-я ракетка мира Мона Бартель одержала победу над Эшли Барти из Австралии (6:4, 3:6, 6:3) в третьем круге Australian Open в Мельбурне.

Анжелик Кербер: Я хорошо себя чувствовала с первого розыгрыша Первая ракетка мира Анжелик Кербер оценила свою игру в матче третьего круга Australian Open c Кристиной Плишковой из Чехии (6:0, 6:4).

Андрей Чесноков: Без Джоковича шансы Маррея на Australian Open резко возрастают Знаменитый в недавнем прошлом российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал победу Дениса Истомина из Узбекистана над второй ракеткой мира Новаком Джоковичем.

Кырстя пробилась в четвертый круг Australian Open 78-я ракетка мира Сорана Кырстя одержала победу над Элисон Риск из США (6:2, 7:6 (7:2)) и вышла в четвертый круг турнира серии «Большого шлема» Australian Open.

Анастасия Павлюченкова: Не буду обманывать, в конце я очень сильно устала 27-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова прокомментировала победу над Элиной Свитолиной из Украины (7:5, 4:6, 6:3) в третьем круге турнира серии «Большого шлема» Australian Open.

Эжени Бушар: Я не могла ожидать от себя многого в Австралии 47-я ракетка мира Эжени Бушар подвела итоги своему выступлению в Австралии после поражения от Коко Вандевеге (4:6, 6:3, 5:7) в третьем круге турнира серии «Большого шлема» Australian Open.

Винус Уильямс пробилась в четвертый круг Australian Open Американка Винус Уильямс вышла в следующий раунд Открытого чемпионата Австралии.

Вавринка обыграл Троицки в третьем круге Australian Open Швейцарец Станислас Вавринка одержал победу над сербом Виктором Троицки в третьем раунде Открытого чемпионата Австралии.

Маррей вышел в четвертый круг Australian Open Первая ракетка мира Энди Маррей вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.

Макарова и Веснина вышли в третий круг парного турнира на Australian Open Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина преодолели рубеж второго круга парного турнира на Открытом чемпионате Австралии.

Светлана Кузнецова: Разговоры Янкович с тренером немного отвлекали от игры Десятая ракетка мира Светлана Кузнецова прокомментировала победу над Еленой Янкович из Сербии (6:4, 5:7, 9:7) в третьем круге турнира серии «Большого шлема» Australian Open.

Бушар проиграла Вандевеге на Australian Open 47-я ракетка мира Эжени Бушар потерпела поражение от Коко Вандевеге из США в третьем круге турнира серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.

Россиянки побеждают в Австралии, «Барселона» снимает проклятие, а биатлонисты снова пишут письма. Новости утра «Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра пятницы.

Кузнецова обыграла Янкович в третьем круге Australian Open и вышла на Павлюченкову Россиянка Светлана Кузнецова пробилась в четвертый круг открытого чемпионата Австралии по теннису.