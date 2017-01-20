Коннор Макдэвид: Трудно радоваться 100 очкам, когда видишь статистику Ягра

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид прокомментировал свое сотое очко в НХЛ, которое он набрал в матче регулярного чемпионата с «Флоридой» (4:3).

«Думаю, это здорово, но это не самое значимое достижение, – сказал 20-летний нападающий. – Надеюсь, что буду продолжать так же и дальше.

Трудно восторгаться в связи с тем, что набрал 100 очков, когда на лед выходит Ягр, и ты видишь его статистику.

Хорошо, что мне потребовалось меньше 100 матчей, чтобы набрать 100 очков, но у меня высокие ожидания от самого себя, поэтому я рассчитываю, что буду двигаться дальше».

Напомним, Макдэвид набрал 100 очков в своей 92-й игре в лиге. Среди действующих игроков он занимает по этому показателю четвертое место, уступая Александру Овечкину (77), Сидни Кросби (80) и Евгению Малкину (89).

Добавим, что в истории «Эдмонтона» быстрее всех 100 очков набрал Уэйн Гретцки. Это произошло в его 61-й игре в лиге.