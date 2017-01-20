Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит- : -Локомотив Ташкент
Футбол  Кот-д'Ивуар- : -ДР Конго
Баскетбол  Дарушафака- : -УНИКС
Биатлон  Индивидуальная гонка. Мужчины
Баскетбол  Жальгирис- : -Реал
Футбол  Фрайбург- : -Бавария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Коннор Макдэвид: Трудно радоваться 100 очкам, когда видишь статистику Ягра

Источник:  NHLКомментарии

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид прокомментировал свое сотое очко в НХЛ, которое он набрал в матче регулярного чемпионата с «Флоридой» (4:3).

«Думаю, это здорово, но это не самое значимое достижение, – сказал 20-летний нападающий. – Надеюсь, что буду продолжать так же и дальше.

Трудно восторгаться в связи с тем, что набрал 100 очков, когда на лед выходит Ягр, и ты видишь его статистику.

Хорошо, что мне потребовалось меньше 100 матчей, чтобы набрать 100 очков, но у меня высокие ожидания от самого себя, поэтому я рассчитываю, что буду двигаться дальше».

Напомним, Макдэвид набрал 100 очков в своей 92-й игре в лиге. Среди действующих игроков он занимает по этому показателю четвертое место, уступая Александру Овечкину (77), Сидни Кросби (80) и Евгению Малкину (89).

Добавим, что в истории «Эдмонтона» быстрее всех 100 очков набрал Уэйн Гретцки. Это произошло в его 61-й игре в лиге.

Матч

Эдмонтон - Флорида - 4:3 О.Т. (2:1, 0:1, 1:1, 1:0)

Голы:

Кэссиан (Макдэвид), 6:10 (1:0). Летесту (Секера, Макдэвид), 13:04 (2:0 - бол.). Трочек (Яндл, Смит), 17:13 (2:1). Сгарбосса (Экблад, Маркессо), 38:35 (2:2 - бол.). МакКэгг (Экблад, Ягр), 54:45 (2:3). Эберле (Ньюджент-Хопкинс), 57:01 (3:3). Макдэвид (Драйзайтль), 64:57 (4:3).

Место и дата

19 января 05:30, Роджерс Плэйс, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Торторелла предложил Леброну Джеймсу выйти на ледГлавный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла обратился в программе 92.3 The Fan in Cleveland к баскетболисту «Кливленда» Леброну Джеймсу и предложил ему стать хоккеистом.Ален Виньо: Мне бы хотелось, чтобы Бучневич больше бросал по воротамГлавный тренер «Рейнджерс» Ален Виньо после матча регулярного чемпионата с «Торонто» (5:2) оценил игру звена Рик Нэш – Мика Зибанежад – Павел Бучневич.Павел Бучневич: Нэш – «старшак» в нашем звене, всегда поддерживает меняФорвард «Рейнджерс» Павел Бучневич после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (5:2) высказался о своих партнерах по звену – Рике Нэше и Мике Зибанежаде.Ягр едва не замерз, а Радулов отлупил Мозякина. Чем запомнились Матчи звезд КХЛЯгр едва не замерз, а Радулов отлупил Мозякина. Чем запомнились Матчи звезд КХЛВ канун Матча звезд КХЛ-2017 «Советский спорт» вспоминает самые интересные истории с прежних январских праздников хоккея.Овечкин продлил результативную серию до шести матчейКапитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал очки за результативность в шестом матче подряд.Невероятный случай с Овечкиным. Фанаты не понимают, в чем дело! (видео)Невероятный случай с Овечкиным. Фанаты не понимают, в чем дело! (видео)Да, команда Овечкина разгромила несчастный «Сент-Луис» (7:3). Но у болельщиков есть вопросы к капитану «Вашингтона».Россиянки побеждают в Австралии, «Барселона» снимает проклятие, а биатлонисты снова пишут письма. Новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра пятницы.«Вашингтон» обыграл «Сент-Луис», Овечкин и Кузнецов набрали по два очкаХоккеисты «Вашингтона» переиграли «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ (7:3).НХЛ. «Коламбус» проиграл «Оттаве», «Сан-Хосе» обыграл «Тампу-Бэй» и другие матчиВсе матчи регулярного чемпионата НХЛ на сайте «Советского спорта».«Стоп, не надо!» Вратари в шоке – в Америке их решили круто подрезать«Стоп, не надо!» Вратари в шоке – в Америке их решили круто подрезатьЭто будет революция среди голкиперов в НХЛ. Посреди сезона, с 4 февраля, им решили сократить амуницию.Брэд Маршанд: Команда – это семья, которая примет игрока любой сексуальной ориентацииФорвард «Бостон Брюинз» Брэд Маршанд уверен в том, что клубы НХЛ примут хоккеиста вне зависимости от его сексуальной ориентации.Малкин – настоящий мужик. Сказал – сделал! Как Джино набрал 50-е очко (видео)Малкин – настоящий мужик. Сказал – сделал! Как Джино набрал 50-е очко (видео)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.НХЛ. «Эдмонтон» победил «Флориду» в овертайме, «Лос-Анджелес» проиграл «Сан-Хосе» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.Варламов пропустит две недели из-за травмыРоссийский голкипер «Колорадо» Семен Варламов снова получил травму паха и пропустит около двух недель.«Детройт» в серии буллитов дожал «Бостон»Хоккеисты «Детройта» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Бостон».«Монреаль» проиграл «Питтсбургу», Емелин и Малкин отдали по голевому пасуХоккеисты «Монреаля» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Питтсбургу».Голевой пас Бурмистрова не помог «Аризоне» в матче с «Виннипегом»Хоккеисты «Виннипега» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Аризону».Форвард «Динамо» Костин – фаворит драфта НХЛ среди зарубежных игроковСреди игроков, которые представляют страны, не находящиеся в Северной Америке, фаворитом предстоящего драфта НХЛ считается российский хоккеист Клим Костин. Об этом сообщает официальный сайт лиги.Константин Горовиков: Готов сыграть и три тысячи матчей! Ставить лимиты, как Ягр не хочуСегодня форвард московского «Динамо» Константин Горовиков проведет свой 1101 матч в чемпионатах страны и станет главным аксакалом КХЛ.Ален Виньо: Лундквист будет играть в следующем матчеГлавный тренер «Рейнджерс» Ален Виньо заявил, что голкипер Хенрик Лундквист начнет следующий матч команды с «Торонто».
Главные новости
Футбол
«Зенит» – «Локомотив» (Ташкент). Онлайн
Ралли
Задай вопрос пилотам «КАМАЗ-мастер»!
Биатлон
Подчуфарова пропустит масс-старт в Антерсельве
Футбол
«Лион» объявил о трансфере Депая (фото)
Хоккей
Линус Умарк пропустит матч Звезд КХЛ
Хоккей
Сергей Федоров: У меня стало меньше обязанностей, поэтому больше времени провожу с командой
Футбол
Никита Симонян: Мутко и Черчесов поддержали кандидатуру Бушманова на пост главного тренера «молодежки»
Лыжный спорт
Отстраненным лыжникам разрешили тренироваться в составе сборной России
Футбол
«Ницца» и «Бордо» контактировали с агентом Маурисио
Футбол
«Спартак» и ЦСКА сделали «Спортингу» предложение по полузащитнику Сезару
все новости
Эдмонтон
Эдмонтонкалендарьстатистика
Флорида
Флоридакалендарьстатистика
Коннор Макдэвид
Коннор Макдэвидвсе новости
Яромир Ягр
Яромир Ягрвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости