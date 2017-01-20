Коннор Макдэвид: Трудно радоваться 100 очкам, когда видишь статистику Ягра
Форвард «Эдмонтона»
Коннор Макдэвид прокомментировал свое сотое очко в НХЛ, которое он набрал в матче регулярного чемпионата с «Флоридой» (4:3).
«Думаю, это здорово, но это не самое значимое достижение, – сказал 20-летний нападающий. – Надеюсь, что буду продолжать так же и дальше.
Трудно восторгаться в связи с тем, что набрал 100 очков, когда на лед выходит Ягр, и ты видишь его статистику.
Хорошо, что мне потребовалось меньше 100 матчей, чтобы набрать 100 очков, но у меня высокие ожидания от самого себя, поэтому я рассчитываю, что буду двигаться дальше».
Напомним, Макдэвид набрал 100 очков в своей 92-й игре в лиге. Среди действующих игроков он занимает по этому показателю четвертое место, уступая Александру Овечкину (77), Сидни Кросби (80) и Евгению Малкину (89).
Добавим, что в истории «Эдмонтона» быстрее всех 100 очков набрал Уэйн Гретцки. Это произошло в его 61-й игре в лиге.
Матч
Эдмонтон - Флорида - 4:3 О.Т. (2:1, 0:1, 1:1, 1:0)
Голы:
Кэссиан (Макдэвид), 6:10 (1:0). Летесту (Секера, Макдэвид), 13:04 (2:0 - бол.). Трочек (Яндл, Смит), 17:13 (2:1). Сгарбосса (Экблад, Маркессо), 38:35 (2:2 - бол.). МакКэгг (Экблад, Ягр), 54:45 (2:3). Эберле (Ньюджент-Хопкинс), 57:01 (3:3). Макдэвид (Драйзайтль), 64:57 (4:3).
Место и дата
19 января 05:30, Роджерс Плэйс, Онлайн-трансляция