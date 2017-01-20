«Лион» объявил о трансфере Депая (фото)

Голландский полузащитник Мемфис Депай перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Лион». Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.

Présentation de @Memphis à 14h45 au Groupama OL Training Center, en compagnie de Jean-Michel Aulas et Bruno Genesio.

📺 @OLTV_officiel pic.twitter.com/VUg7Z55bsC — Olympique Lyonnais (@OL) 20 января 2017 г.

О деталях контракта не уточняется, однако, по информации английских СМИ, у «красных дьяволов» будет право обратного выкупа футболиста, а сумма сделки составила больше 20 млн фунтов.

В нынешнем сезоне 22-летний игрок провел на клубном уровне за «МЮ» 7 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле.

Ранее сообщалось, что на полузащитника также претендуют «Милан», «Рома» и московский «Спартак».