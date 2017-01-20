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«Лион» объявил о трансфере Депая (фото)

Источник:  ФК «Лион»Комментарии

Голландский полузащитник Мемфис Депай перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Лион». Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.

О деталях контракта не уточняется, однако, по информации английских СМИ, у «красных дьяволов» будет право обратного выкупа футболиста, а сумма сделки составила больше 20 млн фунтов.

В нынешнем сезоне 22-летний игрок провел на клубном уровне за «МЮ» 7 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле. 

Ранее сообщалось, что на полузащитника также претендуют «Милан», «Рома» и московский «Спартак».

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