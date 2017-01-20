Подчуфарова пропустит масс-старт в Антерсельве

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова пропустит гонку с общего старта на шестом этапе Кубка мира в Антерсельве.

Спортсменка удачно выступила в индивидуальной гонке, заняв восьмую позицию, и обеспечила себе место в масс-старте. Причина, по которой Подчуфарова пропустит гонку с общего старта, не сообщается.

Ранее из-за усталости россиянка пропустила гонку преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Получается, что в масс-старте примет участие только одна представительница России - Татьяна Акимова.

Масс-старт состоится 21 января в 15:30 мск.