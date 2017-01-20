Байдачный может стать тренером-консультантом минского клуба «Крумкачы»
«Крумкачы»
рассматривают возможность назначения российского специалиста Анатолия
Байдачного в качестве тренера-консультанта. Ранее он уже работал в
Белоруссии.
Как сообщает Tribuna.com, Байдачный также рассматривается в
качестве кандидата на пост главного тренера сборной Белоруссии. Ранее он уже
возглавлял национальную сборную этой страны.
64-летний Анатолий
Байдачный также ранее тренировал в Белоруссии минское «Динамо» и «Дариду».
Последним местом его работы был «Ростов». Также тренировал «Терек», «Факел», «Жемчужину»
и новороссийский «Черноморец».
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