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Байдачный может стать тренером-консультантом минского клуба «Крумкачы»

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«Крумкачы» рассматривают возможность назначения российского специалиста Анатолия Байдачного в качестве тренера-консультанта. Ранее он уже работал в Белоруссии.

Как сообщает Tribuna.com, Байдачный также рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера сборной Белоруссии. Ранее он уже возглавлял национальную сборную этой страны.

64-летний Анатолий Байдачный также ранее тренировал в Белоруссии минское «Динамо» и «Дариду». Последним местом его работы был «Ростов». Также тренировал «Терек», «Факел», «Жемчужину» и новороссийский «Черноморец».

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