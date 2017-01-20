Байдачный может стать тренером-консультантом минского клуба «Крумкачы»

«Крумкачы» рассматривают возможность назначения российского специалиста Анатолия Байдачного в качестве тренера-консультанта. Ранее он уже работал в Белоруссии.

Как сообщает Tribuna.com, Байдачный также рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера сборной Белоруссии. Ранее он уже возглавлял национальную сборную этой страны.

64-летний Анатолий Байдачный также ранее тренировал в Белоруссии минское «Динамо» и «Дариду». Последним местом его работы был «Ростов». Также тренировал «Терек», «Факел», «Жемчужину» и новороссийский «Черноморец».