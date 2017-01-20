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Германия подаст заявку на проведение Евро-2024

Источник:  Немецкий футбольный союзКомментарии

Германия будет претендовать на проведение Евро-2024. Решение о подачи заявки единогласно принято на заседании Немецкого футбольного союза (DFB) во Франкфурте-на-Майне.

К 3 марта 2017 года заявка будет оформлена официально, и о ней известят УЕФА. Ожидается, что Германия предложит провести турнир на десяти стадионах.

«Евро-2024 может стать важным проектом для всего немецкого футбола, – приводит слова президента DFB Райнхарда Гринделя официальный сайт организации. – Мы выполним первоклассную работу и выберем десять городов. Можем заверить, что этот процесс будет понятным и прозрачным. Германия обладает инфраструктурой, и у нас есть понимание, как правильно экономически и экологически организовать Евро».

Напомним, в единственный раз Германия принимала чемпионат Европы в 1988 году.

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