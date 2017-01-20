Скончался зритель, пострадавший в аварии на Ралли Монте-Карло (видео)

На первом спецучастке Ралли Монте-Карло произошла авария, из-за которой скончался один зритель, сообщают организаторы чемпионата мира по ралли.

Автомобиль Хэйдена Пэддона занесло на обледенелой трассе, а затем машина налетела на скалу и перевернулась, зацепив зрителя.

Экипаж «Хендая» не пострадал, а зритель был вертолетом отправлен в госпиталь в Ницце, где скончался от полученных травм.

«Хендай» уже выразил соболезнования родным и близким погибшего, а также принял решение снять с гонки экипаж новозеландца.

Напомним, первый этап чемпионата мира - Ралли Монте-Карло проходит с 19 по 22 января.