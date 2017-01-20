Скончался зритель, пострадавший в аварии на Ралли Монте-Карло (видео)
На первом спецучастке Ралли Монте-Карло произошла авария,
из-за которой скончался один зритель, сообщают организаторы чемпионата мира по
ралли.
Автомобиль Хэйдена Пэддона занесло на обледенелой трассе, а затем машина налетела на скалу и
перевернулась, зацепив зрителя.
Экипаж «Хендая» не пострадал, а зритель был вертолетом отправлен в госпиталь в Ницце, где скончался от полученных травм.
«Хендай» уже выразил
соболезнования родным и близким погибшего, а также принял решение снять с гонки
экипаж новозеландца.
Напомним, первый этап
чемпионата мира - Ралли Монте-Карло проходит с 19 по 22 января.
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