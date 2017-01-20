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В чемпионате Белоруссии смягчен лимит на легионеров

Источник:  Белорусская Федерация футболаКомментарии

Состоялось заседание Исполнительного комитета Белорусской федерации футбола. В частности, был изменен лимит на легионеров.

Теперь клубам в чемпионате Белоруссии разрешается выпускать на поле пять иностранных игроков, их количество в заявке не ограничено. Ранее они могли использовать не более четырех легионеров на поле. Кроме того, отменен статус «нелегионера-сборника», позволявшего иностранным футболистам, выступавшим за национальные сборные, не считаться легионерами.

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