В чемпионате Белоруссии смягчен лимит на легионеров
Состоялось заседание
Исполнительного комитета Белорусской федерации футбола. В частности, был
изменен лимит на легионеров.
Теперь клубам в
чемпионате Белоруссии разрешается выпускать на поле пять иностранных игроков,
их количество в заявке не ограничено. Ранее они могли использовать не более
четырех легионеров на поле. Кроме того, отменен статус «нелегионера-сборника»,
позволявшего иностранным футболистам, выступавшим за национальные сборные, не
считаться легионерами.
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