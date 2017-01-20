Агент: 36-летний Рыжиков хочет продлить контракт с «Рубином» на два года

Агент вратаря «Рубина» Сергея Рыжикова Алексей Сафонов сообщил, что футболист хочет продлить контракт с казанским клубом на два года.

Действующий контракт 36-летнего вратаря истекает летом этого года.

- В принципе, он не против продлить контракт, это он сразу подчеркнул, хочет на два года. Первостепенно он остался бы в «Рубине», но все зависит от того, нужен ли он клубу. Сам он не будет бегать и просить оставить его в команде. Были разговоры со стороны руководства «Рубина», что они хотят продлить контракт, но конкретики пока никакой. Думаю, что инициатива должна исходить от клуба, ведь вратарь не должен бегать и просить продлить. Когда клуб скажет приезжать, тогда приедем и будем обсуждать, - сказал Сафонов ТАСС.

Рыжиков выступает за «Рубин» с 2008 года. В текущем сезоне вратарь сыграл за казанский клуб в 17 матчах чемпионата России.

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