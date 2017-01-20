StarLadder TV объявила состав талантов на ELEAGUE Major
Студия StarLadder TV анонсировала список комментаторов и аналитиков, которые будут освещать турнир ELEAGUE Major 2017 по CS:GO.
Состав талантов для ELEAGUE Major #csgo #cssltv #ELEAGUEMajor— CS:GO SLTV (@cssltv) 19 января 2017 г.
Подробнее: https://t.co/G8BcLNTn4O pic.twitter.com/w9xc6BX0uV
ELEAGUE Major 2017 пройдет с 22 по 29 января в Атланте. Призовой фонд чемпионата составит 1 миллион долларов.
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