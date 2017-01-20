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StarLadder TV объявила состав талантов на ELEAGUE Major

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Студия StarLadder TV анонсировала список комментаторов и аналитиков, которые будут освещать турнир ELEAGUE Major 2017 по CS:GO.


ELEAGUE Major 2017 пройдет с 22 по 29 января в Атланте. Призовой фонд чемпионата составит 1 миллион долларов.

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