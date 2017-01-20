Сергей Карякин: Неправильно сравнивать это «Дакар» с предыдущими

Победитель «Дакара» в классе квадроциклов Сергей Карякин рассказал о том, какой ралли-марафон был тяжелее.

«Многие спрашивают, какой «Дакар» был сложнее. На самом деле, неправильно сравнивать его с другими и говорить, что он был гораздо сложнее. Если вспоминать «Дакар 2014», то он был ненамного проще и в чем-то даже сложнее: такие же безумно длинные дни, был очень длинный промежуток времени, когда сидишь за рулем квадроцикла. Плюс организаторы попутали с таймингом: они на лиазон (470 км) давали 5,5 часов, а это с учетом ограничений скорости в 50 км/ч, заправками – времени вообще не хватало. В результате, лиазон превращался в такой спецучасток, на котором при ограничении скорости в 120 км/ч едешь в 118 км/ч – дай бог успеть на спецучасток! Иногда лиазон превращался в бесконечную гонку, и ты уставал ничуть не меньше, чем на спецучастке», - написал Карякин в Инстаграме.

Напомним, что ралли «Дакар-2017» проходил со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ, одержала 14-ю победу на этом ралли-марафоне.