Сергей Карякин: Неправильно сравнивать это «Дакар» с предыдущими
Победитель «Дакара» в классе квадроциклов Сергей Карякин
рассказал о том, какой ралли-марафон был тяжелее.
«Многие спрашивают, какой «Дакар» был сложнее. На самом деле, неправильно сравнивать его с другими и говорить, что он был гораздо сложнее. Если вспоминать «Дакар 2014», то он был ненамного проще и в чем-то даже сложнее: такие же безумно длинные дни, был очень длинный промежуток времени, когда сидишь за рулем квадроцикла. Плюс организаторы попутали с таймингом: они на лиазон (470 км) давали 5,5 часов, а это с учетом ограничений скорости в 50 км/ч, заправками – времени вообще не хватало. В результате, лиазон превращался в такой спецучасток, на котором при ограничении скорости в 120 км/ч едешь в 118 км/ч – дай бог успеть на спецучасток! Иногда лиазон превращался в бесконечную гонку, и ты уставал ничуть не меньше, чем на спецучастке», - написал Карякин в Инстаграме.
Многие спрашивают, какой "Дакар" был сложнее. На самом деле, неправильно сравнивать его с другими и говорить, что он был гораздо сложнее. Если вспоминать "Дакар 2014", то он был не намного проще и в чем-то даже сложнее: такие же безумно длинные дни, был очень длинный промежуток времени, когда сидишь за рулем квадроцикла… Плюс организаторы попутали с таймингом: они на лиазон (470 км) давали 5,5 часов, а это с учетом ограничений скорости в 50 км/ч, заправками – времени вообще не хватало. В результате, лиазон превращался в такой спецучасток, на котором при ограничении скорости в 120 км/ч едешь в 118 км/ч – дай бог успеть на спецучасток! Иногда лиазон превращался в бесконечную гонку, и ты уставал ничуть не меньше, чем на спецучастке.#fores, #snagracing, #сергейкарякин, #дакар, #дакарнаш #fores, #snagracing, #dakar, #dakar2017, #yamaharaptor700, #yamaha, #raptor, #raptor700, #quads, #quad, #indevel, #karyakin, #sergeykaryakin, #дакар, #дакар2017, #ямаха, #карякинсергей, #сергейкарякин, #карякин, #квадроцикл, #квадроциклы, #урал, #ural, #uralavia, #newstarhotel, #dragonfly, #екатеринбург #bikehouse,
Напомним, что ралли «Дакар-2017» проходил со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ, одержала 14-ю победу на этом ралли-марафоне.