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Леонид Вайсфельд: Сведберг переживает за команду и начинает заниматься не своими вещами

Источник:  Р-СпортКомментарии

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд прокомментировал игру шведского голкипера уфимской команды Никласа Сведберга.

- Сведберг - вратарь очень высокого уровня. Проблема в том, что он переживает за всю команду и начинает заниматься не своими вещами, отвлекается. Во всей карьере Сведберг очень хорошо играет плей-офф, и за нас хорошо отыграл в плей-офф в том году. Так что ситуация с ним не такая страшная, - цитирует Вайсфельда «Р-Спорт».

Напомним, что в текущем сезоне Сведберг провел в составе «Салавата» 41 игру, отразив 926 бросков по воротам и пропустив 101 шайбу.

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