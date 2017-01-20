Леонид Вайсфельд: Сведберг переживает за команду и начинает заниматься не своими вещами

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд прокомментировал игру шведского голкипера уфимской команды Никласа Сведберга.

- Сведберг - вратарь очень высокого уровня. Проблема в том, что он переживает за всю команду и начинает заниматься не своими вещами, отвлекается. Во всей карьере Сведберг очень хорошо играет плей-офф, и за нас хорошо отыграл в плей-офф в том году. Так что ситуация с ним не такая страшная, - цитирует Вайсфельда «Р-Спорт».

Напомним, что в текущем сезоне Сведберг провел в составе «Салавата» 41 игру, отразив 926 бросков по воротам и пропустив 101 шайбу.