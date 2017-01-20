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Дьяков находится на просмотре в «Анжи»

Источник:  Р-СпортКомментарии

Руководитель пресс-службы «Анжи» Айдемир Даганов сообщил, что защитник Виталий Дьяков находится на просмотре в махачкалинском клубе.

- Дьяков на просмотре, но по нему, как и по другим потенциальным новичкам, определимся позже. Контракты мы еще не подписываем, - сказал Даганов «Р-Спорт». 

Права на Дьякова принадлежат московскому «Динамо». В первой части сезона защитник на правах аренды выступал за «Томь». 27-летний футболист провел 14 матчей в РФПЛ и забил один мяч.  

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