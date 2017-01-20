Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит0 : 0Локомотив Ташкент
Футбол  Кот-д'Ивуар- : -ДР Конго
Баскетбол  Дарушафака- : -УНИКС
Биатлон  Индивидуальная гонка. Мужчины
Баскетбол  Жальгирис- : -Реал
Футбол  Фрайбург- : -Бавария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Защитник курского «Авангарда» продолжит карьеру в «Тосно»

Источник:  ФК «Авангард» (Курск)Комментарии

Курский «Авангард», лидирующий в зоне «Центр» первенства ПФЛ, договорился с «Тосно» о трансфере защитника Дениса Никитина в клуб ФНЛ.

Как сообщает официальный сайт команды из Курска, контракт 19-летнего футболиста с «Тосно» рассчитан на три с половиной года. Ранее защитник находился у тосненцев на просмотре и на сборе подопечных Дмитрия Парфенова в Турции принял участие в товарищеском матче против «Нефтчи» (2:2).

Никитин выступал за «Авангард» с лета 2016 года. Во втором дивизионе защитник провел 15 матчей. До этого он играл в молодежном составе «Локомотива». Вместе с железнодорожниками Никитин выиграл молодежное первенство России в сезоне 2015/2016.

Напомним, «Тосно» занимает в ФНЛ второе место после 24 туров, имея в активе 49 очков. «Авангард», набрав в 16 играх 31 очко, идет на первой позиции в зоне «Центр» второго дивизиона.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
ЦСКА вернет своего воспитанника из «Тосно» по окончании текущего сезонаПолузащитник московского ЦСКА Александр Макаров, выступающий на правах аренды в ФНЛ за «Тосно», вернется по окончании сезона в столичный клуб. Об этом сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.Дмитрий Гунько возглавит «Спартак-2»Новым главным тренером «Спартака-2» станет Дмитрий Гунько, сообщает «Матч ТВ».Евгений Бушманов: Молодежная сборная России? У меня через час тренировка «Спартака-2»Главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов не стал комментировать информацию о том, что он возглавит молодежную сборную России.«Тосно» объявил о переходе защитника Тетрашвили в «Анжи»ФК «Тосно» и защитник команды Гурам Тетрашвили пришли к обоюдному соглашению о расторжении контракта. Игрок продолжит карьеру в «Анжи», сообщается на официальном сайте команды из Ленинградской области.Защитник Грицаенко, которым интересуется «Спартак», летит на сбор с «Лучом-Энергией»Центральный защитник «Луча-Энергии» Алексей Грицаенко, интерес к которому проявляют «Спартак» и «Амкар», отправится на первый сбор в Турцию со своей нынешней командой.«Динамо» погасит долги перед Дьяковым, Денисовым и Погребняком в ближайшее времяИсполнительный директор «Динамо» Евгений Кречетов сообщил, что клуб рассчитается с долгами перед защитником Виталием Дьяковым, полузащитником Игорем Денисовым и нападающим Павлом Погребняком в ближайшее время.Александр Тукманов: Вызывает удивление, что Новосельцев оценивается в 1 миллион рублейПрезидент московского «Торпедо» Александр Тукманов рассказал, какую сумму клуб, за который раньше выступал защитник Иван Новосельцев, получил от трансфера игрока из «Ростова» в «Зенит».Роман Орещук: Молло летом мог оказаться в «Динамо»Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал переход полузащитника Йона Молло из «Крыльев Советов» в «Зенит».«Амкар» пригласил на сбор вратаря «Балтики» ВамбольтаФутболисты «Балтики» вышли из отпуска и начали подготовку к весенней части первенства ФНЛ.Защитник молодежной сборной Панамы прибыл на просмотр в «Зенит-2»Защитник панамского клуба «Сан-Франциско» и молодежной сборной Панамы Андрес Андраде приехал в расположение «Зенита-2», который проводит сбор в Испании.«Тосно» на первом сборе в Турции сыграло вничью с «Нефтчи»Товарищеский матч между «Тосно» и «Нефтчи», который прошел в турецком Белеке, завершился вничью - 2:2 (1:1).Никита Саламатов: Премьер-лига? Рассматриваю несколько вариантов, в том числе из-за границыПолузащитник «Зенита-2» Никита Саламатов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» прокомментировал информацию о переходе в один из клубов премьер-лиги.«Енисей» спародировал новый логотип «Ювентуса»Красноярский «Енисей» остроумно отреагировал на презентацию нового клубного логотипа туринского «Ювентуса».Министр: «Мордовия» начнет погашать долги перед игроками со следующей неделиМинистр спорта Республики Мордовия Владимир Киреев, сообщил, что финансовая ситуация в «Мордовии» начинает выравниваться.«Енисей» подписал воспитанника ЦСКА Петра Тена«Енисей» заключил контракт с защитником Пертом Теном, сообщается на официальном сайте клуба из Красноярска.Бывший защитник «Динамо» Бюттнер перешел в «Витесс»Бывший защитник «Динамо» Бюттнер перешел в «Витесс»«Витесс» подписал контракт с бывшим защитником московского «Динамо» Александером Бюттнером. Об этом сообщает официальный сайт голландского клуба.Тетрашвили бесплатно перешел из «Тосно» в «Анжи»Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» сообщил о переходе защитника Гурама Тетрашвили в «Анжи».Шутки Кришито об уходе, Кросби в дубле. Как начали год игроки «Зенита»Шутки Кришито об уходе, Кросби в дубле. Как начали год игроки «Зенита»В обзоре соцсетей «Зенита» от «Советского спорта» – павлин Новосельцева, перезагрузка Джорджевича и Кержаков в гостях у Плющенко.Защитник юношеской сборной России Никита Каккоев поедет на сборы с «Зенитом»-2Защитник «Зенита»-м и юношеской сборной России Никита Каккоев рассказал о том, что пройдет сборы со второй командой петербургского клуба.Юрий Калитвинцев: Погребняк остается в «Динамо»Юрий Калитвинцев: Погребняк остается в «Динамо»«Динамо» на базе в Новогорске провело первый товарищеский матч против «Долгопрудного» (2:1).
Главные новости
Биатлон
Кубок мира. Антерсельва. Мужчины. Индивидуальная гонка. Онлайн
Футбол
«Зенит» – «Локомотив» (Ташкент). Онлайн
Биатлон
Шипулин пропустит эстафету в Антерсельве
Футбол
Зайдин Джамбулатов назначен вице-президентом «Анжи»
Легкая атлетика
Немецкий телеканал ARD покажет новый фильм о допинге в России 22 января
Футбол
«Вест Бромвич» заплатил 11,5 млн евро за игрока «Халла», уличенного в употреблении кокаина
Футбол
Германия подаст заявку на проведение Евро-2024
Биатлон
Подчуфарова пропустит масс-старт в Антерсельве
Футбол
«Лион» объявил о трансфере Депая (фото)
Хоккей
Линус Умарк пропустит матч Звезд КХЛ
все новости
Тосно
Тоснокалендарьстатистика
Авангард K
Авангард Kкалендарьстатистика
Россия. ПФЛ
Россия. ПФЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости