Пер Мертезакер: Я усердно работаю, чтобы поскорее вернуться на поле

Защитник лондонского «Арсенала» Пер Мертезакер прокомментировал продление контракта со своей командой.

«Я только хочу сказать о том, насколько я рад продлению моего контракта с «Арсеналом». Это делает меня очень гордым и немного эмоциональным. Я был вне игры шесть месяцев, и я благодарен за веру и доверие, оказанное тренером. Я усердно работаю, чтобы поскорее вернуться на поле и показать, на что я способен, потому что я хочу сделать этот клуб успешным, насколько это возможно.

Моя любовь к клубу неподдельная. Я много забочусь о своих товарищах, о фанатах. Это очень важно для меня и всегда будет. Я всегда чувствую связь между мной и «Арсеналом». Я рассказывал историю несколько раз о том, когда я приехал в Лондон молодым парнем и вернулся домой с футболкой «Арсенала». Я не когда не отбрасывал эту футболку куда подальше, и даже поставил ее в рамку, и сейчас она весит на стене у меня в кабинете в Германии. Я буду всегда хранить ее, потому что это напоминает мне о пути, который я прошел вместе с «Арсеналом», и о людях, которые поддерживали меня и помогали достичь моих целей. Одеть футболку «Арсенала» - это что-то особое для меня, и эта футболка всегда напоминает мне об этом», - написал Мертезакер в Facebooк.

Напомним, в текущем сезоне 32-летний немец не выходил на поле в официальных встречах из-за травмы колена.