Нападающие «Авангарда» Бут и Соботка пропустят десять дней из-за травм
Форварды «Авангарда» Дэвид Бут и Владимир Соботка выбыли на десять дней. Оба хоккеиста
получили травмы, сообщает официальный твиттер клуба.
Оба игрока травмировались в первом матче с магнитогорским «Металлургом» и во вчерашнем матче участия не принимали. В текущем сезоне 32-летний Дэвид Бут провел 16 матчей за «Авангард», в которых набрал 7 (4+3) очков. 29-летний Владимир Соботка провел 33 матча и набрал 26 (8+18) очков.
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