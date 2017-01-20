Экс-игрок «Динамо» (Киев): Ушел из спорта, потому что мир Сатаны использовал меня, выжал, как лимон
Бывший защитник киевского «Динамо»
Андрей Несмачный рассказал о том, как он стал членом религиозной организации «Свидетели
Иеговы», а также о том, почему он закончил карьеру футболиста.
«Сначала истину узнала моя мама, папа был категорически против,
но со временем и он пришел на собрание. Сначала мне было неинтересно, на
собраниях скучно. Поразило, что мама с властной женщины превратилась в покорную
христианскую женщину. Это побудило меня еще в школьном возрасте стать
некрещеным возвещателем.
Дальше меня соблазнила
карьера профессионального футболиста киевского «Динамо», деньги, слава.
Несмотря на то, что я перестал служить Иегове, родители во мне не
разочаровались. Проявляли терпение и сохраняли надежду. Они помогли мне увидеть
обратную сторону медали, ведь страдала моя семья из-за моего постоянного
отсутствия.
А стрессы, напряжение и
травмы выбивали меня из колеи. Я терял радость и удовольствие. Родители видели
мое состояние и мягко направляли мое мышление на путь истины. Несмотря на
хорошие предложения из зарубежных клубов, я оставил профессиональный
спорт. Я понял, что мир Сатаны использовал меня, выжал, как
лимон. Забрал молодость и силы, предложил взамен фальшивую иллюзию успеха», –цитирует
Несмачного «Футбол 24».
37-летний Андрей Несмачный выступал за «Динамо» с 1997 по 2011
год. Шесть раз становился чемпионом Украины, пять раз выигрывал Кубок Украины,
также выигрывал Суперкубок Украины. Четвертьфиналист чемпионата мира 2066 года.