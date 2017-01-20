Бывший защитник киевского «Динамо» Андрей Несмачный рассказал о том, как он стал членом религиозной организации «Свидетели Иеговы», а также о том, почему он закончил карьеру футболиста.

«Сначала истину узнала моя мама, папа был категорически против, но со временем и он пришел на собрание. Сначала мне было неинтересно, на собраниях скучно. Поразило, что мама с властной женщины превратилась в покорную христианскую женщину. Это побудило меня еще в школьном возрасте стать некрещеным возвещателем.

Дальше меня соблазнила карьера профессионального футболиста киевского «Динамо», деньги, слава. Несмотря на то, что я перестал служить Иегове, родители во мне не разочаровались. Проявляли терпение и сохраняли надежду. Они помогли мне увидеть обратную сторону медали, ведь страдала моя семья из-за моего постоянного отсутствия.

А стрессы, напряжение и травмы выбивали меня из колеи. Я терял радость и удовольствие. Родители видели мое состояние и мягко направляли мое мышление на путь истины. Несмотря на хорошие предложения из зарубежных клубов, я оставил профессиональный спорт. Я понял, что мир Сатаны использовал меня, выжал, как лимон. Забрал молодость и силы, предложил взамен фальшивую иллюзию успеха», –цитирует Несмачного «Футбол 24».

37-летний Андрей Несмачный выступал за «Динамо» с 1997 по 2011 год. Шесть раз становился чемпионом Украины, пять раз выигрывал Кубок Украины, также выигрывал Суперкубок Украины. Четвертьфиналист чемпионата мира 2066 года.