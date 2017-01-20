Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит0 : 0Локомотив Ташкент
Футбол  Кот-д'Ивуар- : -ДР Конго
Баскетбол  Дарушафака- : -УНИКС
Биатлон  Индивидуальная гонка. Мужчины
Баскетбол  Жальгирис- : -Реал
Футбол  Фрайбург- : -Бавария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Экс-игрок «Динамо» (Киев): Ушел из спорта, потому что мир Сатаны использовал меня, выжал, как лимон

Источник:  Футбол 24Комментарии

Бывший защитник киевского «Динамо» Андрей Несмачный рассказал о том, как он стал членом религиозной организации «Свидетели Иеговы», а также о том, почему он закончил карьеру футболиста.

«Сначала истину узнала моя мама, папа был категорически против, но со временем и он пришел на собрание. Сначала мне было неинтересно, на собраниях скучно. Поразило, что мама с властной женщины превратилась в покорную христианскую женщину. Это побудило меня еще в школьном возрасте стать некрещеным возвещателем.

Дальше меня соблазнила карьера профессионального футболиста киевского «Динамо», деньги, слава. Несмотря на то, что я перестал служить Иегове, родители во мне не разочаровались. Проявляли терпение и сохраняли надежду. Они помогли мне увидеть обратную сторону медали, ведь страдала моя семья из-за моего постоянного отсутствия.

А стрессы, напряжение и травмы выбивали меня из колеи. Я терял радость и удовольствие. Родители видели мое состояние и мягко направляли мое мышление на путь истины. Несмотря на хорошие предложения из зарубежных клубов, я оставил профессиональный спорт. Я понял, что мир Сатаны использовал меня, выжал, как лимон. Забрал молодость и силы, предложил взамен фальшивую иллюзию успеха», –цитирует Несмачного «Футбол 24».

37-летний Андрей Несмачный выступал за «Динамо» с 1997 по 2011 год. Шесть раз становился чемпионом Украины, пять раз выигрывал Кубок Украины, также выигрывал Суперкубок Украины. Четвертьфиналист чемпионата мира 2066 года.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Хильемарк отказался переходить в киевское «Динамо» после предложения от «Ромы»Полузащитник «Палермо» и сборной Швеции Оскар Хильмеарк отказался от перехода в киевское «Динамо». Об этом сообщают итальянские СМИ.«Анжи» просматривает защитника ТкачукаС «Анжи» на сборе в Турции находится украинский защитник Евгений Ткачук, сообщает Sportbox.Защитник сборной Белоруссии Сиваков перешел в «Оренбург»Защитник луганской «Зари» и сборной Белоруссии Михаил Сиваков перешел в «Оренбург», сообщается пресс-служба российской команды.Защитник киевского «Динамо» Вида лишен водительских прав на год за вождение в нетрезвом состоянииЗащитник киевского «Динамо» и сборной Хорватии Домагой Вида лишен водительских прав на год. Ранее он был уличен в вождении автомобиля в нетрезвом состоянии.Леонид Кучук: Не считаю, что «Сталь» – это шаг назадБелорусский тренер Леонид Кучук, подписавший контракт на 1,5 года с украинской «Сталью», рассказал о мотивах своего решения.Сиваков покинул «Зарю» и может перейти в российский клубЛуганская «Заря» расторгла контракт с белорусским защитником Михаилом Сиваковым. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Хильермарк может перейти из «Палермо» в киевское «Динамо»Полузащитник «Палермо» и сборной Швеции Оскар Хильемарк может стать игроком киевского «Динамо». Об этом сообщают итальянские СМИ.Бывший форвард «Анжи» Бланко Лещук стал игроком донецкого «Шахтера»Донецкий «Шахтер» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с аргентинским форвардом Густаво Бланко Лещуком.Кучук назначен главным тренером «Стали»Главным тренером «Стали» (Каменское) стал Леонид Кучук. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Андрей Ярмоленко: В Россию точно не поеду из-за политической ситуацииПолузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко сказал, что не хочет играть в России. Он отметил, что это связано с политической ситуацией.Эменике не перейдет в киевское «Динамо»Форвард «Фенербахче» Эммануэль Эменике не станет игроком киевского «Динамо». Его обмен на полузащитника киевлян Сергея Сидорчука не состоится.Богдан Сарнавский: Договорился с «Уфой» о расторжении контракта. Сейчас я на просмотре в «Ворскле»Украинский голкипер Богдан Сарнавский сказал, что он расторг контракт с «Уфой» по согласию сторон. Сейчас он находится в расположении полтавской «Ворсклы».Бланко-Лещук стал игроком «Шахтера»Аргентинский нападающий Густаво Бланко-Лещук покинул «Карпаты» и перешел в «Шахтер». Об этом сообщает официальный сайт львовского клуба.Эменике может перейти в киевское «Динамо» вместо «Рубина»Бывший форвард «Спартака» Эммануэль Эменике может стать игроком киевского «Динамо». Об этом сообщают турецкие СМИ.Форвард «Легии» Прийович перейдет в киевское «Динамо»Швейцарский нападающий варшавской «Легии» Александар Прийович станет игроком киевского «Динамо». Об этом сообщают польские СМИ.Срна принял решение остаться в «Шахтере»Многолетний капитан донецкого «Шахтера» Дарио Срна заявил о том, что он не станет игроком «Барселоны».Филипп Будковский: Всегда мечтал вернуться в «Шахтер»Форвард Филипп Будковский, выступавший за «Анжи» на правах аренды, поделился эмоциями от возвращения в «Шахтер».Кучук возглавит «Сталь»Новым главным тренером «Стали» (Каменское) станет Леонид Кучук. Об этом сообщают украинские СМИ.«Днепр» покинули семь игроковСемь футболистов покинули «Днепр» по окончании действия контрактов. Об этом сообщает сайт клуба.Форвард киевского «Динамо» Гладкий близок к переходу в «Аланьяспор»«Аланьяспор» может подписать нападающего киевского «Динамо» Александра Гладкого. Об этом сообщают турецкие СМИ.
Главные новости
Биатлон
Кубок мира. Антерсельва. Мужчины. Индивидуальная гонка. Онлайн
Футбол
«Зенит» – «Локомотив» (Ташкент). Онлайн
Биатлон
Шипулин пропустит эстафету в Антерсельве
Футбол
Зайдин Джамбулатов назначен вице-президентом «Анжи»
Легкая атлетика
Немецкий телеканал ARD покажет новый фильм о допинге в России 22 января
Футбол
«Вест Бромвич» заплатил 11,5 млн евро за игрока «Халла», уличенного в употреблении кокаина
Футбол
Германия подаст заявку на проведение Евро-2024
Биатлон
Подчуфарова пропустит масс-старт в Антерсельве
Футбол
«Лион» объявил о трансфере Депая (фото)
Хоккей
Линус Умарк пропустит матч Звезд КХЛ
все новости
Динамо К
Динамо Ккалендарьстатистика
Андрей Несмачный
Андрей Несмачныйвсе новости
Чемпионат Украины
Чемпионат Украинытаблицакалендарьстатистикатексты/новости