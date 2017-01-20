«Вест Бромвич» заплатил 11,5 млн евро за игрока «Халла», уличенного в употреблении кокаина
Полузащитник «Халл Сити» Джейк Ливермор перешел в «Вест
Бромвич», сообщает официальный сайт «дроздов».
По данным transfermarkt.de клуб из графства Уэст-Мидленс заплатил за 27-летнего англичанина 11,5 миллионов евро.
📷 Welcome to West Bromwich Albion, @29_JL!#WBA pic.twitter.com/DJHplmWGo0— West Bromwich Albion (@WBA) 20 января 2017 г.
Ливермор является воспитанником «Тоттенхэма». В 2012 году дебютировал в составе национальной сборной. В 2014 году
перешел в стан «тигров» за семь миллионов евро. В составе «Халла» принял
участие в 144 матчах, в которых забил девять мячей и отдал 11 результативных
передач.
В 2015 году допинг-проба полузащитника дала положительный
результат на кокаин. Наставник
клуба Стив Брюс заступился за Ливермора, уличенного в употреблении наркотика,
заявив, что это произошло во время «темного периода» в жизни футболиста,
который был вызван смертью новорожденного ребенка. Футбольная ассоциация
Англии (FA), приняв во внимание все обстоятельства, решила не наказывать футболиста,
которому грозила дисквалификация сроком до двух лет.