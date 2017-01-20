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«Вест Бромвич» заплатил 11,5 млн евро за игрока «Халла», уличенного в употреблении кокаина

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Вест Бромвич» заплатил 11,5 млн евро за игрока «Халла», уличенного в употреблении кокаина
Источник: ФК «Вест Бромвич»

Полузащитник «Халл Сити» Джейк Ливермор перешел в «Вест Бромвич», сообщает официальный сайт «дроздов».

По данным transfermarkt.de клуб из графства Уэст-Мидленс заплатил за 27-летнего англичанина 11,5 миллионов евро.

Ливермор является воспитанником «Тоттенхэма». В 2012 году дебютировал в составе национальной сборной. В 2014 году перешел в стан «тигров» за семь миллионов евро. В составе «Халла» принял участие в 144 матчах, в которых забил девять мячей и отдал 11 результативных передач.

В 2015 году допинг-проба полузащитника дала положительный результат на кокаин. Наставник клуба Стив Брюс заступился за Ливермора, уличенного в употреблении наркотика, заявив, что это произошло во время «темного периода» в жизни футболиста, который был вызван смертью новорожденного ребенка. Футбольная ассоциация Англии (FA), приняв во внимание все обстоятельства, решила не наказывать футболиста, которому грозила дисквалификация сроком до двух лет.

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