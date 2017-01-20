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Немецкий телеканал ARD покажет новый фильм о допинге в России 22 января

Источник:  Twitter.comКомментарии

22 января выйдет очередной фильм о допинге немецкой компании ARD, сообщил журналист телеканала Хайо Зеппельт в своем твиттере.

«Немецкий телеканал с новыми фактами о допинге  - на ARD 22 января», - написал Зеппельт в твиттере.

Ранее стало известно, что новым героем фильма стал российский легкоатлет Андрей Дмитриев.

Напомним, Хайо Зеппельт был автором серии фильмов канала ARD о допинге в российской легкой атлетике. Они послужили поводом для начала расследования, которое привело к отстранению нашей сборной от международных соревнований. 

В декабре 2015 года немецкий телеканал ARD показал документальный фильм о применении допинга в российской легкой атлетике. После показа этого фильма была создана независимая комиссия WADA. 9 ноября 2015 года на специальной пресс-конференции комиссия WADA изложила итоги своей работы по изучению случаев применения допинга в российской легкой атлетике и рекомендовала Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) дисквалифицировать Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА).  В итоге российские легкоатлеты пропустили Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.  

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