Зайдин Джамбулатов назначен вице-президентом «Анжи»
Вице-президентом «Анжи» сегодня был назначен Зайдин
Джамбулатов. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Сообщается, что такое решение принял президент клуба Осман Кадиев. Ранее Джамбулатов уже являлся вице-президентом «Анжи» (1999-2000, 2010 гг.). В числе прочих обязанностей он будет курировать вопросы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью, развитием детско-юношеского футбола и инфраструктурой клуба.
«Я рад вернуться в родной
для себя клуб и приложу максимум усилий для развития «Анжи». Это наше общее дело, мы одна большая семья. У
Османа Кадиева много позитивных идей, которые будем стараться воплотить в жизнь»,
- сказал Джамбулатов.
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