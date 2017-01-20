Зайдин Джамбулатов назначен вице-президентом «Анжи»

Вице-президентом «Анжи» сегодня был назначен Зайдин Джамбулатов. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что такое решение принял президент клуба Осман Кадиев. Ранее Джамбулатов уже являлся вице-президентом «Анжи» (1999-2000, 2010 гг.). В числе прочих обязанностей он будет курировать вопросы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью, развитием детско-юношеского футбола и инфраструктурой клуба.

«Я рад вернуться в родной для себя клуб и приложу максимум усилий для развития «Анжи». Это наше общее дело, мы одна большая семья. У Османа Кадиева много позитивных идей, которые будем стараться воплотить в жизнь», - сказал Джамбулатов.