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Мартин Сундбю отказался подписывать коллективное письмо биатлонистов

Источник:  NRKКомментарии

Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю не стал подписывать коллективное письмо лыжников к Международной федерации лыжного спорта (FIS), призывающее ужесточить борьбу с допингом в биатлоне.

- Для меня этот вопрос особенно важен, однако я не из тех, кто автоматически подписывает все подряд, не зная, что это повлечет за собой. Что-то подобное в свое время пришлось пережить и мне. Поэтому я несколько раз подумаю, прежде чем что-то подписать, - цитирует Сундбю норвежский телеканал NRK.

Напомним, ранее чешский портал Сeskatelevize сообщил, что более 170 биатлонистов из разных стран поставили свои подписи под письмом к Международному союзу биатлонистов (IBU), призывающим ужесточить наказание за допинговые нарушения.

Добавим, Мартин Йонсруд Сундбю в июле 2016 года был отстранен на два месяца, лишен призовых и титула победителя Кубка мира за чрезмерное употребление противоастматического средства.

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