Видео дня: Зрители вытолкали застрявшего Ожье на Ралли Монте-Карло

Пилот «М-Спорта» Себастьян Ожье на третьем спецучастке Ралли Монте-Карло застрял в снегу, но тут же подбежали зрители и вытолкали француза.

В настоящее время пилоты WRC уже прошли шесть спецучастков из 17. В общем зачете лидирует бельгиец Тьерри Невиль с временем один час 29 минут 34 секунды. На 38 секунд отстает эстонец Отто Тянак. А замыкает тройку лидеров Ожье (+34 секунды), потерявший на третьем спецучастке около минуты.

Напомним, первый этап чемпионата мира - Ралли Монте-Карло проходит с 19 по 22 января.