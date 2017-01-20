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Видео дня: Зрители вытолкали застрявшего Ожье на Ралли Монте-Карло

Александр Семкив
Александр Семкив
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Пилот «М-Спорта» Себастьян Ожье на третьем спецучастке Ралли Монте-Карло застрял в снегу, но тут же подбежали зрители и вытолкали француза.

В настоящее время пилоты WRC уже прошли шесть спецучастков из 17. В общем зачете лидирует бельгиец Тьерри Невиль с временем один час 29 минут 34 секунды. На 38 секунд отстает эстонец Отто Тянак. А замыкает тройку лидеров Ожье (+34 секунды), потерявший на третьем спецучастке около минуты.

Напомним, первый этап чемпионата мира - Ралли Монте-Карло проходит с 19 по 22 января. 

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Видео дня: Зрители вытолкали застрявшего Ожье на Ралли Монте-Карло
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