Шипулин выиграл индивидуальную гонку в Антерсельве
На этапе Кубка мира по
биатлону в Антерсельве (Италия) состоялась индивидуальная гонка. Первое место
занял российский биатлонист Антон Шипулин.
Результат Антона – 50 минут
и 38,1 секунд при одном промахе. Второе место занял француз Мартен Фуркад,
третьим стал украинец Сергей Семенов. Еще один россиянин Максим Цветков занял седьмое место.
Кубок мира по биатлону.
Антерсельва (Италия)
Мужчины. Индивидуальная
гонка
20 км
1. Антон Шипулин (Россия)
50.38,1 (1)
2. Мартен Фуркад (Франция) +
41,0 (2)
3. Сергей Семенов (Украина) + 56,8 (1)
4. Уле Эйнар-Бьорндален
(Норвегия) + 1.04,9 (1)
5. Симон Шемпп (Германия)
+ 1.09,8 (2) (2)
6. Красимир Анев + 1.15,6 (Болгария) (1)
7. Максим Цветков (Россия)
+1.28,7 (1)
8. Михал Крчмар (Чехия) +
1.29,8 (1)
9. Арнд Пайффер (Германия)
+ 1.30,4 (2)
10. Лоуэлл Бэйли (США) +
1.39,1 (1)
11. Бенедикт Долль
(Германия) + 1.40,8 (2)
12. Евгений Гараничев
(Россия) + 1.46,7 (2)…
39. Антон Бабиков (Россия)
+ 4.49,5 (4)…
64. Дмитрий Малышко
(Россия) + 6.19,2 (4)…
87. Матвей Елисеев
(Россия) + 8.22,6 (6)
«Советский спорт» вел
текстовую трансляцию гонки.