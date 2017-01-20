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Маурисио и Нету могут стать игроками «Фиорентины»

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

«Фиорентина» проведет переговоры с «Зенитом» по поводу перехода футболистов российской команды Маурисио и Луиша Нету, сообщили ТАСС в агентстве, представляющем интересы обоих игроков.

«Французские клубы не проявляли интерес к Маурисио, зато предметный разговор о переходе игрока у нас идет с итальянской «Фиорентиной». Более того, команда хочет заполучить еще и Луиша Нету. На следующей неделе их агент прилетит на переговоры с руководством «Зенита» о возможности перехода футболистов. На сегодняшний момент мы даем не более 50%, что игроки покинут команду, так как официального предложения от итальянского гранда еще не поступало, клуб контактировал только с нами», - рассказали в агентстве, представляющем интересы Маурисио и Нету.

Ранее в СМИ появилась новость, что к Маурисио проявляют интерес «Бордо» и «Ницца». В нынешнем сезоне Маурисио провел во всех турнирах 16 матчей и забил один гол. Луиш Нету провел 15 матчей в РФПЛ, но результативными действиями не отметился. Контракт обоих футболистов, согласно порталу Transfermarkt, действует до лета 2019 года.

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