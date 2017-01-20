Виталий Минаков: Сможет Емельяненко вернуться или нет – это все от него зависит
Российский боец ММА Виталий Минаков рассказал о перспективах
возвращения Александра Емельяненко.
– Я, конечно, в тюрьме не был, но знаю, что существуют спортсмены, которые вылетали из обоймы на год или на два, а после этого восстанавливались и успешно выступали, – сказал Минаков «Собеседнику». - Сможет Александр или нет – это все от него зависит: насколько серьезно он рассматривает продолжение спортивной карьеры и намерен серьезно подходить к тренировочному процессу. Можно говорить все что угодно, заявлять в СМИ то, что люди хотят слышать, но это только слова. У него может все получиться, если он захочет не просто выйти и срубить какие-то деньги за свою фамилию, а серьезно заниматься.
Александр Емельяненко может провести бой с Антонио Силвой
Известный боец
смешанного стиля Александр Емельяненко вышел на свободу в конце ноября 2016
года.
Напомним, Емельяненко
по приговору московского суда получил четыре с половиной года колонии общего
режима. Помимо реального срока заключения, Емельяненко приговорен к штрафу в 50
тысяч рублей.
Спортсмен был обвинен
по двум статьям: изнасилование и похищение документов. В марте прошлого года
Полина Степанова обвинила бойца в совершении насильственных действий
сексуального характера. 10 мая 2014-го Емельяненко был взят под стражу и
доставлен в следственный изолятор, где провел чуть больше года.
Александр Емельяненко
известен как боец смешанного стиля со статистикой 24 победы, 7 поражений.
33-летний спортсмен также является неоднократным победителем чемпионатов мира
по самбо. Последнее выступление Емельяненко состоялось на турнире «Колизей» в
Санкт-Петербурге, где Емельяненко проиграл нокаутом Дмитрию Сосновскому.