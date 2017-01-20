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Виталий Минаков: Сможет Емельяненко вернуться или нет – это все от него зависит

Источник:  «Собеседник»Комментарии

Российский боец ММА Виталий Минаков рассказал о перспективах возвращения Александра Емельяненко.

– Я, конечно, в тюрьме не был, но знаю, что существуют спортсмены, которые вылетали из обоймы на год или на два, а после этого восстанавливались и успешно выступали, – сказал Минаков «Собеседнику».  - Сможет Александр или нет – это все от него зависит: насколько серьезно он рассматривает продолжение спортивной карьеры и намерен серьезно подходить к тренировочному процессу. Можно говорить все что угодно, заявлять в СМИ то, что люди хотят слышать, но это только слова. У него может все получиться, если он захочет не просто выйти и срубить какие-то деньги за свою фамилию, а серьезно заниматься.

Александр Емельяненко может провести бой с Антонио Силвой

Известный боец смешанного стиля Александр Емельяненко вышел на свободу в конце ноября 2016 года.

Напомним, Емельяненко по приговору московского суда получил четыре с половиной года колонии общего режима. Помимо реального срока заключения, Емельяненко приговорен к штрафу в 50 тысяч рублей.

Спортсмен был обвинен по двум статьям: изнасилование и похищение документов. В марте прошлого года Полина Степанова обвинила бойца в совершении насильственных действий сексуального характера. 10 мая 2014-го Емельяненко был взят под стражу и доставлен в следственный изолятор, где провел чуть больше года.

Александр Емельяненко известен как боец смешанного стиля со статистикой 24 победы, 7 поражений. 33-летний спортсмен также является неоднократным победителем чемпионатов мира по самбо. Последнее выступление Емельяненко состоялось на турнире «Колизей» в Санкт-Петербурге, где Емельяненко проиграл нокаутом Дмитрию Сосновскому.


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