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«Зенит» и ташкентский «Локомотив» не забили голов в товарищеском матче

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В товарищеском матче между петербургским «Зенитом» и «Локомотивом» из Ташкента, прошедшем в Дубае, была зафиксирована нулевая ничья.

Сине-бело-голубые начинали матч в следующем составе: М. Кержаков, Зуйков, Йованович, Кришито, Жирков, Эрнани, Цаллагов, Жулиано, Шатов, Молло, Джорджевич. 

Во втором тайме у российской команды играли Егор Бабурин, Евгений Чернов, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Александр Анюков, Хави Гарсия, Артур Юсупов, Павел Могилевец, Роберт Мак, Александр Кокорин, Леон Мусаев и Даниил Лесовой.

Ранее на сборе в Дубае подопечные Мирчи Луческу одержали победы над «Чанчунь Ятай» (5:2) и «Сохаром» (14:1), а также сыграли вничью с «Айнтрахтом» из Франкфурта (0:0) и «Видеотоном» (1:1).

Напомним, «Зенит» завершит первый сбор 22 января. После этого команда планирует тренироваться в Испании и Турции. Первый официальный матч сине-бело-голубые проведут 16 февраля в Брюсселе против «Андерлехта» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

Матч

Зенит - Локомотив Тш - 0:0

Состав

Зенит: Кержаков М. (Бабурин, 46), Зуйков (Чернов, 46), Йованович (Ломбертс, 46), Кришито (Хави Гарсия, 46), Цаллагов (Нету, 46), Молло, Жулиано (Могилевец, ), Эрнани (Юсупов, 46), Жирков (Мак, 46, Лесовой, 86), Шатов (Анюков, 46), Джорджевич (Кокорин, 46)

Предупреждения:

Анюков, 85 - нет

Место и дата

20 января 16:00, Джебаль-Али, Текстовая трансляция

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