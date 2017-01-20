«Зенит» и ташкентский «Локомотив» не забили голов в товарищеском матче

В товарищеском матче между петербургским «Зенитом» и «Локомотивом» из Ташкента, прошедшем в Дубае, была зафиксирована нулевая ничья.

Сине-бело-голубые начинали матч в следующем составе: М. Кержаков, Зуйков, Йованович, Кришито, Жирков, Эрнани, Цаллагов, Жулиано, Шатов, Молло, Джорджевич.

Во втором тайме у российской команды играли Егор Бабурин, Евгений Чернов, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Александр Анюков, Хави Гарсия, Артур Юсупов, Павел Могилевец, Роберт Мак, Александр Кокорин, Леон Мусаев и Даниил Лесовой.

Ранее на сборе в Дубае подопечные Мирчи Луческу одержали победы над «Чанчунь Ятай» (5:2) и «Сохаром» (14:1), а также сыграли вничью с «Айнтрахтом» из Франкфурта (0:0) и «Видеотоном» (1:1).

Напомним, «Зенит» завершит первый сбор 22 января. После этого команда планирует тренироваться в Испании и Турции. Первый официальный матч сине-бело-голубые проведут 16 февраля в Брюсселе против «Андерлехта» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.