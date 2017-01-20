Шляпников и Кузюткин рекомендованы на посты главных тренеров сборных России

Сергей Шляпников и Владимир Кузюткин рекомендованы на должности главных тренеров мужской и женской сборных России по волейболу. Такое решение принял тренерский совет Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Как сообщает «БИЗНЕС Online», 2 февраля состоится заседание президиума федерации, где должны быть утверждены кандидатуры тренеров.

69-летний Владимир Кузюткин уже возглавлял сборную России с 2009 по 2011 годы. С ней он выиграл чемпионат мира 2010 года. Последним местом его работы была сборная Болгарии, в которой он проработал десять месяцев.

55-летний Сергей Шляпников ранее возглавлял «Ярославич», «Факел» из Нового Уренгоя и краснодарское «Динамо». Наивысшего достижения на клубном уровне он добился с ярославской командой, которая дважды занимала четвертое место в чемпионате России (2000, 2001). Шляпников приводил юниорские и молодежные сборные России к победам на чемпионатах мира и Европы, студенческую сборную – к победе на Универсиаде-2013.