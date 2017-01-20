Владимир Зиничев: Кузюткин в сборной России – это путь в никуда

Генеральный директор ЖВК «Динамо»(Москва) Владимир Зиничев выступает против назначения Владимира Кузюткина главным тренером женской сборной России

«Моего мнения в федерации пока не спрашивали. Но, если честно, я против возможного назначения Кузюткина. К самому Владимиру Ивановичу отношусь хорошо. В конце концов, он в свое время тренировал «Динамо». Но давайте рассуждать логически – Кузюткин несколько лет не работал в клубах. Да, недолго возглавлял команду Болгарии, но там от его услуг досрочно отказались. Через скоро исполнится 70 лет. У нас много других достойных кандидатов, которые находятся в постоянном контакте с ведущими волейболистками, добиваются впечатляющих успехов в своих командах – Вадим Панков, Ришат Гилязутдинов. Зачем приглашать человека, который не сможет дать сборной ничего нового? Вариант с Кузюткиным – это путь в никуда. Лучше точно не станет, а вот хуже – вполне возможно», - сказал Зиничев «Советскому спорту».

Напомним, что 69-летний Владимир Кузюткин уже возглавлял сборную России с 2009 по 2011 годы. С ней он выиграл чемпионат мира 2010 года. Последним местом его работы была сборная Болгарии, в которой он проработал десять месяцев.