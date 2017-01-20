Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит0 : 0Локомотив Ташкент
Футбол  Кот-д'Ивуар0 : 0ДР Конго
Баскетбол  Дарушафака- : -УНИКС
Биатлон  Индивидуальная гонка. Мужчины
Баскетбол  Жальгирис- : -Реал
Футбол  Фрайбург- : -Бавария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Антон Шипулин: В мыслях было - неужели первый раз выиграл свою нелюбимую гонку

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал свою победу в индивидуальной гонке на шестом этапе Кубка мира в Антерсельве.

- Сразу не стал радоваться, все-таки бежал во второй группе, понимал, что сзади могли поднажать. Обрадовался, что опередил Фуркада, в мыслях было - неужели первый раз выиграл свою нелюбимую гонку?! Тренеры говорили мне, что иду четвертым, потом перешел на вторую позицию. Начал гонку спокойно, так как горы быстрого круга не прощают. Когда вкатился, понял, что силы есть и надо стараться отыгрывать. На последнем рубеже мало кто дает шансы, но соперники преподнесли хороший подарок, и я им очень благодарен. После всего, что было раньше, был зол сам на себя. Проиграл финиш не из-за того, что был слаб, а потому что бы глуп тактически. Но это помогло мне больше работать над ошибками, больше прислушиваться к тренеру и в итоге отыграться в «любимом» Антхольце, - сказал Шипулин в эфире «Матч ТВ».

Шипулин одержал побед в индивидуальной гонке в Антерсельве. Россиянин допустил один промах на второй лежке. Вторе место завоевал француз Мартен Фуркад, у лидера общего зачета Кубка мира было два промаха. Тройку замкнул украинец Сергей Семенов.  

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Антон Бабиков: В следующих гонках я буду сильнееРоссийский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал свое выступление в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антерсельве (Италия). Напомним, что он занял 39-е место.Шипулин выиграл индивидуальную гонку в АнтерсельвеШипулин выиграл индивидуальную гонку в АнтерсельвеНа этапе Кубка мира по биатлону в Антерсельве (Италия) состоялась индивидуальная гонка. Первое место занял российский биатлонист Антон Шипулин.Шипулин пропустит эстафету в АнтерсельвеРоссийский биатлонист Антон Шипулин пропустит эстафетную гонку на шестом этапе Кубка мира в Антерсельве.Кубок мира. Антерсельва. Мужчины. Индивидуальная гонка. ОнлайнЭтап Кубка мира по биатлону в Антерсельве на сайте «Советского спорта».Подчуфарова пропустит масс-старт в АнтерсельвеРоссийская биатлонистка Ольга Подчуфарова пропустит гонку с общего старта на шестом этапе Кубка мира в Антерсельве.Вопрос дня: кто победит в Антхольце – Фуркад, Шипулин или Шемпп?Вопрос дня: кто победит в Антхольце – Фуркад, Шипулин или Шемпп?Сегодняшняя инидвидуалка, вероятно, поможет ответить на один из любопытнейших вопросов биатлона.Дмитрий Васильев: Плевать на мировое мнение, наши биатлонисты свое отбылиДмитрий Васильев: Плевать на мировое мнение, наши биатлонисты свое отбылиДвукратный олимпийский чемпион – о женской индивидуальной гонке и возможном составе нашей мужской эстафетной команды.Расписание трансляций шестого этапа Кубка мира в АнтерсельвеС 19 по 22 января в Антерсельве пройдет шестой этап Кубка мира по биатлону.Россиянки побеждают в Австралии, «Барселона» снимает проклятие, а биатлонисты снова пишут письма. Новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра пятницы.Кубок мира. Индивидуальная гонка. Гараничев побежит 20-м, Фуркад – 28-м, Шипулин – 33-мСегодня в итальянской Антерсельве пройдет мужская индивидуальная гонка в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону.Уле-Эйнар Бьорндален: Я подписал письмо против допинга в биатлоне, у других норвежцев – своя позицияВосьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален рассказал о том, что побудило его подписать письмо за ужесточение борьбы с допингом в биатлоне.Мартен Фуркад: Меня пугает собственное доминирование в этом сезонеДвукратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад не ожидал, что его доминирование в Кубке мира-2016/17 будет настолько ощутимым.Без двух минут чемпионка. Трагедия Подчуфаровой на последнем рубежеБез двух минут чемпионка. Трагедия Подчуфаровой на последнем рубежеДва промаха на четвертом огневом рубеже спустили Ольгу Подчуфарову с пьедестала на восьмое место индивидуальной гонки.Ольга Подчуфарова: У меня был злой настрой!Ольга Подчуфарова: У меня был злой настрой!Российская биатлонистка, занявшая восьмое место в индивидуальной гонке, прокомментировала свое выступление.«Подчуфарова должна быть в призах? В биатлоне нет сослагательного наклонения»«Подчуфарова должна быть в призах? В биатлоне нет сослагательного наклонения»Четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев – о женской индивидуальной гонке на 6-м этапе Кубка мира.Ольга Подчуфарова: Ощущаю себя некомфортно, показывая такие результатыРоссийская биатлонистка Ольга Подчуфарова поделилась впечатлениями после индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.Екатерина Глазырина: На тренировке стреляли в ветер, к сожалению, сейчас это не помоглоРоссийская биатлонистка Екатерина Глазырина поделилась впечатлениями после индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.Татьяна Акимова: Единственное, не повезло в стрельбеРоссийская биатлонистка Татьяна Акимова поделилась впечатлениями после индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве.Дальмайер выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Антерсельве, Подчуфарова – восьмаяНа этапе Кубка мира в Антерсельве состоялась женская индивидуальная гонка, победу в которой одержала немка Лаура Дальмайер.Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Как это былоВ четверг в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в итальянской Антерсельве пройдет индивидуальная гонка у женщин.
Главные новости
Биатлон
Шипулин выиграл индивидуальную гонку в Антерсельве
Футбол
Гвардиола готов расстаться с Агуэро
Легкая атлетика
Андрей Дмитриев: Фильм ARD будет очень невеселым для нас
Теннис
ESPN уволил комментатора, сравнившего теннисистку Уильямс с гориллой
Футбол
ЦСКА в товарищеских матчах проверит находящегося на просмотре Джафара
Волейбол
Владимир Зиничев: Кузюткин в сборной России – это путь в никуда
Волейбол
Шляпников и Кузюткин рекомендованы на посты главных тренеров сборных России
Футбол
«Зенит» и ташкентский «Локомотив» не забили голов в товарищеском матче
Футбол
Маурисио и Нету могут стать игроками «Фиорентины»
Ралли
Видео дня: Зрители вытолкали застрявшего Ожье на Ралли Монте-Карло
все новости
Антон Шипулин
Антон Шипулинвсе новости
Кубок мира
Кубок миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости