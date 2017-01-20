Антон Шипулин: В мыслях было - неужели первый раз выиграл свою нелюбимую гонку

Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал свою победу в индивидуальной гонке на шестом этапе Кубка мира в Антерсельве.

- Сразу не стал радоваться, все-таки бежал во второй группе, понимал, что сзади могли поднажать. Обрадовался, что опередил Фуркада, в мыслях было - неужели первый раз выиграл свою нелюбимую гонку?! Тренеры говорили мне, что иду четвертым, потом перешел на вторую позицию. Начал гонку спокойно, так как горы быстрого круга не прощают. Когда вкатился, понял, что силы есть и надо стараться отыгрывать. На последнем рубеже мало кто дает шансы, но соперники преподнесли хороший подарок, и я им очень благодарен. После всего, что было раньше, был зол сам на себя. Проиграл финиш не из-за того, что был слаб, а потому что бы глуп тактически. Но это помогло мне больше работать над ошибками, больше прислушиваться к тренеру и в итоге отыграться в «любимом» Антхольце, - сказал Шипулин в эфире «Матч ТВ».

Шипулин одержал побед в индивидуальной гонке в Антерсельве. Россиянин допустил один промах на второй лежке. Вторе место завоевал француз Мартен Фуркад, у лидера общего зачета Кубка мира было два промаха. Тройку замкнул украинец Сергей Семенов.