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«Зенит» завершит сборы в ОАЭ матчем с китайским «Чанчунь Ятай»

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

«Зенит» проведет заключительный матч на сборах в ОАЭ против «Чанчунь Ятай».

Встреча пройдет 21 января и начнется в 15:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. 

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Напомним, команды уже встречались на сборах 16 января. Тогда «Зенит» обыграл китайский клуб со счетом 5:2.

Петербуржцы завершат первый сбор 22 января. После этого команда планирует тренироваться в Испании и Турции. Первый официальный матч сине-бело-голубые проведут 16 февраля в Брюсселе против «Андерлехта» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

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