«Зенит» завершит сборы в ОАЭ матчем с китайским «Чанчунь Ятай»
«Зенит» проведет заключительный матч на сборах в ОАЭ против «Чанчунь Ятай».
Встреча пройдет 21 января и начнется в 15:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
Не ставим крест! Данни восстановился и сразу сделал гол ненастоящим китайцам
Напомним, команды уже встречались на сборах 16 января. Тогда «Зенит» обыграл китайский клуб со счетом 5:2.
Петербуржцы завершат первый сбор 22 января. После этого команда планирует тренироваться в Испании и Турции. Первый официальный матч сине-бело-голубые проведут 16 февраля в Брюсселе против «Андерлехта» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.
Юрий Жирков: Много шутили перед встречей с китайским «Чанчунь Ятай» – все хотели показать себя в этой игре
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически