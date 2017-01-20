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ЦСКА в товарищеских матчах проверит находящегося на просмотре Джафара

Источник:  Twitter.comКомментарии

ЦСКА на зимнем сборе в Кампоаморе планирует проверить в деле находящегося на просмотре нападающего Джафара, сообщает официальный твиттер армейцев.

«В товарищеских матчах в эти выходные планируется участие находящегося на просмотре в ЦСКА нападающего Джафара», - сообщается в твиттере армейцев.   

Подробности о футболисте не сообщаются. На испанском сборе игроки ЦСКА проведут два матча. 21 января подопечные Виктора Гончаренко сыграют с швейцарским «Воленом», 22 января - с польским «Пястом». 

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