ЦСКА в товарищеских матчах проверит находящегося на просмотре Джафара
ЦСКА на зимнем сборе в Кампоаморе планирует проверить в деле находящегося на просмотре нападающего Джафара, сообщает официальный твиттер армейцев.
«В товарищеских матчах в эти выходные планируется участие находящегося на просмотре в ЦСКА нападающего Джафара», - сообщается в твиттере армейцев.
Подробности о футболисте не сообщаются. На испанском сборе игроки ЦСКА проведут два матча. 21 января подопечные Виктора Гончаренко сыграют с швейцарским «Воленом», 22 января - с польским «Пястом».
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