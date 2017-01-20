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Сергей Карякин: Бюджет «Дакара» вышел за рамки 10 миллионов рублей

Источник:  ТАССКомментарии

Победитель «Дакара» в классе квадроциклов Сергей Карякин рассказал во сколько обходится участие в ралли-марафоне.

«По приезде домой буду общаться со спонсорами. Когда ты выиграл «Дакар», то должен продолжать оставаться на чемпионском уровне, чтобы не говорили, что тебе повезло. Успех в постоянстве, упирается все теперь в огромный бюджет, огромные деньги. Бюджет этого «Дакара» вышел за рамки 10 миллионов рублей. В следующий раз потребуется в разы больший бюджет, чтобы не допускать ошибок, которые были допущены в этот раз», - цитирует Карякина ТАСС.

Напомним, что ралли «Дакар-2017» проходил со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ, одержала 14-ю победу на этом ралли-марафоне.  

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