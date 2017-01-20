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КХЛ дисквалифицировала Сивтова на один матч за нарушение на Мертле

Источник:  КХЛКомментарии

Нападающий «Ак Барса» Александр Свитов дисквалифицирован на один матч. Такое решение приняла СДК КХЛ по итогам матча «Ак Барс» - «Салават Юлаев» (6:5 ОТ).

Как сообщает официальный сайт лиги, Свитов наказан нарушение против форварда гостей Томаша Мертла. Было принято решение переквалифицировать наказание игрока по Правилу 540 б (Атака в голову или шею) – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) – на наказание по Правилу 520 б (Толчок на борт) «Правил игры в хоккей сезона 2016/2017» - Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) – и согласно п.1.12.1. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Матч

Ак Барс - Салават Юлаев - 6:5 О.Т. (2:1, 2:4, 1:0, 1:0)

Голы:

Логинов (Капризов, Умарк), 1:47 (0:1 - бол.). Эллиотт (Ткачёв), 10:40 (1:1 - бол.). Секач (Эллиотт, Азеведо), 18:06 (2:1 - бол.). Умарк (Капризов, Лепистё), 20:34 (2:2 - бол.). Нестеров (Лепистё, Лазарев), 22:45 (2:3). Мертль (Умарк, Капризов), 26:14 (2:4). Азеведо (Охтамаа, Свитов), 28:19 (3:4). Ткачёв (Азеведо, Лукоянов), 29:28 (4:4). Логинов (Григоренко), 35:13 (4:5 - бол.). Лукоянов (Йордан), 58:39 (5:5). Лукоянов (Мусин), 60:52 (6:5).

Место и дата

18 января 19:30, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция

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