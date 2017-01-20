Игорь Захаркин: Я сказал Сведбергу, чтобы он успокоился и расслабился
Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин прокомментировал игру шведского голкипера уфимской команды Никласа Сведберга.
«Ситуация
со Сведбергом была следующая, - продолжил он. - После окончания сезона я просил
тренера вратарей провести анализ, что за вратари есть на рынке, какие есть
варианты. Мне предлагали Коваржа, потому что ребята с ним работали. Но
статистика показала, что Сведберг более эффективный вратарь. Я поверил,
доверился специалистам, и, может, был неправ.
Возможно, у нас были завышенные ожидания, и на Сведберга выпала
большая нагрузка, и он оказался к этому не готов. Тем более вратари, прошедшие
школу НХЛ, подходят к решающим матчам, а нам надо было форсировать результат. Я
стал форсировать, а от этого стало только хуже.
Сейчас мы
спокойно, методично, готовим к матчам в плей-офф. Я сказал ему успокоиться,
расслабиться. У него сильная психика, но и очень высокие амбиции», - цитирует
Захаркина «Р-Спорт».
Напомним, что в текущем сезоне Сведберг провел в составе «Салавата» 41 игру, отразив 926 бросков по воротам и пропустив 101 шайбу.