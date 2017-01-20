Игорь Захаркин: Я сказал Сведбергу, чтобы он успокоился и расслабился

Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин прокомментировал игру шведского голкипера уфимской команды Никласа Сведберга.

«Ситуация со Сведбергом была следующая, - продолжил он. - После окончания сезона я просил тренера вратарей провести анализ, что за вратари есть на рынке, какие есть варианты. Мне предлагали Коваржа, потому что ребята с ним работали. Но статистика показала, что Сведберг более эффективный вратарь. Я поверил, доверился специалистам, и, может, был неправ.

Возможно, у нас были завышенные ожидания, и на Сведберга выпала большая нагрузка, и он оказался к этому не готов. Тем более вратари, прошедшие школу НХЛ, подходят к решающим матчам, а нам надо было форсировать результат. Я стал форсировать, а от этого стало только хуже.

Сейчас мы спокойно, методично, готовим к матчам в плей-офф. Я сказал ему успокоиться, расслабиться. У него сильная психика, но и очень высокие амбиции», - цитирует Захаркина «Р-Спорт».

Напомним, что в текущем сезоне Сведберг провел в составе «Салавата» 41 игру, отразив 926 бросков по воротам и пропустив 101 шайбу.