ESPN уволил комментатора, сравнившего теннисистку Уильямс с гориллой
Телеканал ESPN уволил комментатора Дуга Адлерa за сравнение теннисистки
Винус Уильямс с гориллой.
Во время матча Открытого
чемпионата Австралии Уильямс со швейцаркой Стефани Вогеле (6:3, 6:2) Адлер
сказал в прямом эфире: «Соперница не попала первым мячом, и Винус предстает во
всей своей красе. Вы видите, Винус на приеме заходит в корт и включает эффект гориллы.
Она готовится к атаке».
Заявление журналиста вызвало шквал критики в социальных сетях, в связи с чем телеканал принял решение уволить американского специалиста, заявив, что ему впредь следует быть осторожнее при выборе выражений.
Матч
Вогеле С. (Швейцария) - Уильямс В. (США) - 3:6, 2:6
Место и дата
18 января 03:00, , Онлайн-трансляция
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