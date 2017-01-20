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ESPN уволил комментатора, сравнившего теннисистку Уильямс с гориллой

Источник:  ESPNКомментарии

Телеканал ESPN уволил комментатора Дуга Адлерa за сравнение теннисистки Винус Уильямс с гориллой.

Во время матча Открытого чемпионата Австралии Уильямс со швейцаркой Стефани Вогеле (6:3, 6:2) Адлер сказал в прямом эфире: «Соперница не попала первым мячом, и Винус предстает во всей своей красе. Вы видите, Винус на приеме заходит в корт и включает эффект гориллы. Она готовится к атаке».

Заявление журналиста вызвало шквал критики в социальных сетях, в связи с чем телеканал принял решение уволить американского специалиста, заявив, что ему впредь следует быть осторожнее при выборе выражений.

Матч

Вогеле С. (Швейцария) - Уильямс В. (США) - 3:6, 2:6

Место и дата

18 января 03:00, , Онлайн-трансляция

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