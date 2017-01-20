Андрей Дмитриев: Фильм ARD будет очень невеселым для нас

Российский легкоатлет Андрей Дмитриев, информатор нового фильма немецкой телекомпании ARD о допинге в России, рассказал, почему принял участие в картине.

- Да, я действительно сделал фильм с Хайо Зэппельтом. Я не считаю Степановых предателями. Я считаю, что они запустили процесс, который в конечном итоге очистит от допинга легкую атлетику в нашей стране, а далее и весь спорт во всем мире. Фильм будет очень невеселым для нас.

Я не считаю, что на данный момент может идти речь о восстановлении ВФЛА в ИААФ, потому что никаких перемен кроме формальных перестановок на самом верхнем уровне руководства пока не произошло. Это выглядит больше как имитация и показуха.

Известные тренеры-доперы также продолжают работать. Я назвал на камеру некоторые известные всем имена тренеров. Анти-допинг культура в стране пока что на очень плачевном уровне.

Могу всех заверить, что мне никто ничего не заплатил за интервью, а если бы и предложили, то я бы не взял денег. Я сделал это не для денег. Мне возместили только затраты на билеты до Алма-Аты и обратно. Уезжать я никуда не намерен сейчас. На политубежище на Западе подавать не собираюсь. Это моя страна, такая же, как их (злостных комментаторов), и я люблю ее не меньше, а может, еще и больше их.

Не сомневаюсь, что так же, как и весь западный мир, Россия скоро тоже подхватит тенденцию жесткой бескомпромиссной борьбы за чистый спорт. И доперы уйдут. Но процесс, конечно, небыстрый и очень болезненный, - цитирует Дитриева skirun.ru.

Напомним, что 22 января выйдет очередной фильм о допинге в России немецкой компании ARD.

В декабре 2015 года немецкий телеканал ARD показал документальный фильм о применении допинга в российской легкой атлетике. После показа этого фильма была создана независимая комиссия WADA. 9 ноября 2015 года на специальной пресс-конференции комиссия WADA изложила итоги своей работы по изучению случаев применения допинга в российской легкой атлетике и рекомендовала Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) дисквалифицировать Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА). В итоге российские легкоатлеты пропустили Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.