Антон Бабиков: В следующих гонках я буду сильнее

Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал свое выступление в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антерсельве (Италия). Напомним, что он занял 39-е место.

«Чувствую себя гораздо лучше, чем в Поклюке. Не ощущал высотной проблемы, когда мышцы не хотят работать. Просто не был готов показывать очень высокую скорость. Два круга ехал с Мартеном Фуркадом, но он не показывал сверхскорость, были участки, где он сильно отрабатывал.

Я несколько недоволен лыжами. Они у меня ехали первый круг хорошо, затем чуть сбавили. Очень доволен, что Антон Шипулин победил, это отличный результат для нашей команды. Посоветовал бы всем сконцентрироваться на выступлениях сборной. У меня сегодня не лучшая гонка была, но я не раз доказывал всем и себе тоже, что в следующих гонках буду сильнее и покажу лучший результат, — цитирует Бабикова «Матч ТВ».

Напомним, что выиграл гонку другой россиянин Антон Шипулин.

Кубок мира по биатлону. Антерсельва (Италия)



Мужчины. Индивидуальная гонка

20 км

1. Антон Шипулин (Россия) 50.38,1 (1)

2. Мартен Фуркад (Франция) + 41,0 (2)

3. Сергей Семенов (Украина) + 56,8 (1)

4. Уле Эйнар-Бьорндален (Норвегия) + 1.04,9 (1)

5. Симон Шемпп (Германия) + 1.09,8 (2) (2)

6. Красимир Анев + 1.15,6 (Болгария) (1)

7. Максим Цветков (Россия) +1.28,7 (1)

8. Михал Крчмар (Чехия) + 1.29,8 (1)

9. Арнд Пайффер (Германия) + 1.30,4 (2)

10. Лоуэлл Бэйли (США) + 1.39,1 (1)

11. Бенедикт Долль (Германия) + 1.40,8 (2)

12. Евгений Гараничев (Россия) + 1.46,7 (2)…

39. Антон Бабиков (Россия) + 4.49,5 (4)…

64. Дмитрий Малышко (Россия) + 6.19,2 (4)…

87. Матвей Елисеев (Россия) + 8.22,6 (6)