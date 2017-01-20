Клаессон не принял решения относительно перехода в «Краснодар»
Агент полузащитника «Эльфсборга» Виктора Клаессона Пер
Юнссон рассказал о том, что 25-летний хавбек не принял решение относительно
своего будущего.
«Виктор еще не принял решения о своем будущем. Рано говорить
о том, что он вот-вот подпишет с кем-то контракт. Мы действительно ведем
переговоры с «Краснодаром». Однако Клаессоном интересуются и другие
клубы из других стран. Мы подумаем, какой вариант будет лучшим для него.
Возможно, мы дождемся большого летнего трансферного окна, а в январе не будем
торопить события», - сказал Юнссон «Р-Спорту».
Вчера, 19 января спортивный директор «Эльфсборга» Стефан
Андреассон подтвердил, что шведский клуб ведет переговоры с «Краснодаром».
За
«Эльфсборг» Клаесссон провел 177 матчей, забил 45 голов и сделал 37 голевых
передач. Также на его счету восемь матчей и один гол в составе сборной Швеции.
Портал Transfermarkt.de оценивает Клаессона в 1,5 млн евро, а его контракт с клубом рассчитан до 2018 года.