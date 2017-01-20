Клаессон не принял решения относительно перехода в «Краснодар»

Агент полузащитника «Эльфсборга» Виктора Клаессона Пер Юнссон рассказал о том, что 25-летний хавбек не принял решение относительно своего будущего.

«Виктор еще не принял решения о своем будущем. Рано говорить о том, что он вот-вот подпишет с кем-то контракт. Мы действительно ведем переговоры с «Краснодаром». Однако Клаессоном интересуются и другие клубы из других стран. Мы подумаем, какой вариант будет лучшим для него. Возможно, мы дождемся большого летнего трансферного окна, а в январе не будем торопить события», - сказал Юнссон «Р-Спорту».

Вчера, 19 января спортивный директор «Эльфсборга» Стефан Андреассон подтвердил, что шведский клуб ведет переговоры с «Краснодаром».

За «Эльфсборг» Клаесссон провел 177 матчей, забил 45 голов и сделал 37 голевых передач. Также на его счету восемь матчей и один гол в составе сборной Швеции.

Портал Transfermarkt.de оценивает Клаессона в 1,5 млн евро, а его контракт с клубом рассчитан до 2018 года.

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