Андрей Дмитриев: В чистоте Шубенкова и Кучиной сомнений нет, а к Клишиной есть вопросы. Как ее вообще допустили до Олимпиады!

Российский легкоатлет Андрей Дмитриев, информатор нового фильма немецкой телекомпании ARD о допинге в России, рассказал, что у него есть сомнения по поводу «чистоты» многих российских спортсменов.

- В фильме я просил упомянуть, что в сборной действительно есть чистые спортсмены и они должны как можно скорее получить возможность выступать на международных турнирах в качестве нейтрального спортсмена. Мы все будем очень рады видеть Сергея Шубенкова и Машу Кучину на зарубежных соревнованиях.

По Клишиной, как известно, не все так чисто там, к сожалению. А вернее будет даже сказать, что все очень не чисто. Ее имя не сложно было вычислить в имейлах Родченкова. Как ее пропустили на Олимпиаду, вообще не понятно. Лицемерие какое-то.

Также лицемерием было то, что подавали индивидуальные заявки на Олимпиаду некоторые спортсмены из списка 207 легкоатлетов, уличенных в применении допинга, которых мы нашли в имейлах Родченокова, - цитирует Дитриева skirun.ru.

Напомним, что 22 января выйдет очередной фильм о допинге в России немецкой компании ARD. В связи с ранее показанными фильмами этой телекомпании было принято решение создать независимую комиссию ВАДА, которая вела расследование по поводу допинга в России. В итоге вся сборная России, кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, была не допущена до Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.