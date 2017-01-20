Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит0 : 0Локомотив Ташкент
Футбол  Кот-д'Ивуар0 : 0ДР Конго
Баскетбол  Дарушафака- : -УНИКС
Биатлон  Индивидуальная гонка. Мужчины
Баскетбол  Жальгирис- : -Реал
Футбол  Фрайбург- : -Бавария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Гвардиола готов расстаться с Агуэро

Источник:  Yahoo! SportsКомментарии

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может покинуть клуб. Главный тренер команды Хосеп Гвардиола готов отпустить его при наличии подходящего предложения.

Как сообщает Yahoo! Sport, «Манчестер Сити» готов выслушать предложения по Агуэро. Гвардиола считает, что уже нашел аргентинцу долгосрочную замену. Это бразильский форвард Габриэл Жезус, который присоединился к «Сити» в январе.

Несмотря на результативность «Куна», Гвардиола считает, что он не вписывается в его тактические схемы. Он недоволен тем, что футболист не воспринял его философию по поводу игры в пас и считает, что при Серхио на поле «Ман Сити» недостаточно владеет мячом.

В текущем сезоне 28-летний Серхио Агуэро провел 23 матча за «Манчестер Сити» во всех турнирах и забил 18 мячей при одной голевой передаче.

«Краснодар» подпишет шведского хавбека? Таблица трансферов РФПЛ


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Клаессон не принял решения относительно перехода в «Краснодар»Агент полузащитника «Эльфсборга» Виктора Клаессона Пер Юнссон рассказал о том, что 25-летнйи хавбек не принял решение относительно своего будущего.ЦСКА в товарищеских матчах проверит находящегося на просмотре ДжафараЦСКА на зимнем сборе в Кампоаморе планирует проверить в деле находящегося на просмотре нападающего Джафара, сообщает официальный твиттер армейцев.Маурисио и Нету могут стать игроками «Фиорентины»«Фиорентина» проведет переговоры с «Зенитом» по поводу перехода футболистов российской команды Маурисио и Луиша Нету, сообщили ТАСС в агентстве, представляющем интересы обоих игроков.«Вест Бромвич» заплатил 11,5 млн евро за игрока «Халла», уличенного в употреблении кокаина«Вест Бромвич» заплатил 11,5 млн евро за игрока «Халла», уличенного в употреблении кокаинаПолузащитник «Халл Сити» Джейк Ливермор перешел в «Вест Бромвич», сообщает официальный сайт «дроздов».«Краснодар» подпишет шведского хавбека? Таблица трансферов РФПЛ«Краснодар» подпишет шведского хавбека? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Эра легендарных «семерок» «Манчестер Юнайтед» ушла?Эра легендарных «семерок» «Манчестер Юнайтед» ушла?Что случилось с магическим ореолом вокруг заветной цифры на футболке манкунианского клуба.Пер Мертезакер: Я усердно работаю, чтобы поскорее вернуться на полеЗащитник лондонского «Арсенала» Пер Мертезакер прокомментировал продление контракта со своей командой.Дьяков находится на просмотре в «Анжи»Руководитель пресс-службы «Анжи» Айдемир Даганов сообщил, что защитник Виталий Дьяков находится на просмотре в махачкалинском клубе.Хильемарк отказался переходить в киевское «Динамо» после предложения от «Ромы»Полузащитник «Палермо» и сборной Швеции Оскар Хильмеарк отказался от перехода в киевское «Динамо». Об этом сообщают итальянские СМИ.«Лион» объявил о трансфере Депая (фото)Голландский полузащитник Мемфис Депай перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Лион». Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.Куртуа намерен стать игроком мадридского «Реала»Голкипер «Челси» Тибо Куртуа решил вернуться в чемпионат Испании. Об этом сообщает радиостанция Cadena Cope.«Манчестер Юнайтед» претендует на полузащитника «Монако» Бернарду СилвуПолузащитник «Монако» Бернарду Силва заинтересовал «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Mail.Защитник «Арсенала» Горбатюк отправится с «Томью» на первый сборСпортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов сообщил, что на первый сбор команды отправится защитник тульского «Арсенала» Александр Горбатюк.Арсен Венгер: Мне не нужен ПайеГлавный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что его не интересует полузащитник «Вест Хэма» Димитри Пайе, который намерен покинуть «молотобойцев».«Ницца» и «Бордо» контактировали с агентом МаурисиоБразильский полузащитник «Зенита» Маурисиу может переехать в чемпионат Франции. Об этом сообщает издание Footmercato.«Спартак» и ЦСКА сделали «Спортингу» предложение по полузащитнику СезаруДва российских клуба проявляют интерес к полузащитнику «Спортинга» Бруно Сезару, сообщает ZeroZero.Поделят ли «Спартак» и ЦСКА Сезара? Обзор трансферных слуховПоделят ли «Спартак» и ЦСКА Сезара? Обзор трансферных слухов«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.«Ливерпуль» ведет переговоры о трансфере Джо Харта«Краснодар» подпишет шведского хавбека? Таблица трансферов РФПЛБывший президент «Интера»: Возможно, клуб рассчитывает приобрести Месси в будущемБывший президент миланского «Интера» Массимо Моратти прокомментировал информацию о возможном переходе в стан итальянского клуба форварда «Барселоны» Лионеля Месси.Нобель Арустамян: Беленов близок к подписанию контракта с «Рубином»Телекомментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил в своем твиттере, что вратарь «Анжи» Александр Беленов близок к тому, чтобы подписать соглашение с казанским «Рубином».
Главные новости
Биатлон
Шипулин выиграл индивидуальную гонку в Антерсельве
Футбол
Гвардиола готов расстаться с Агуэро
Легкая атлетика
Андрей Дмитриев: Фильм ARD будет очень невеселым для нас
Теннис
ESPN уволил комментатора, сравнившего теннисистку Уильямс с гориллой
Футбол
ЦСКА в товарищеских матчах проверит находящегося на просмотре Джафара
Волейбол
Владимир Зиничев: Кузюткин в сборной России – это путь в никуда
Волейбол
Шляпников и Кузюткин рекомендованы на посты главных тренеров сборных России
Футбол
«Зенит» и ташкентский «Локомотив» не забили голов в товарищеском матче
Футбол
Маурисио и Нету могут стать игроками «Фиорентины»
Ралли
Видео дня: Зрители вытолкали застрявшего Ожье на Ралли Монте-Карло
все новости
Манчестер Сити
Манчестер Ситикалендарьстатистика
Серхио Агуэро
Серхио Агуэровсе новости
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиолавсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы