Гвардиола готов расстаться с Агуэро

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может покинуть клуб. Главный тренер команды Хосеп Гвардиола готов отпустить его при наличии подходящего предложения.

Как сообщает Yahoo! Sport, «Манчестер Сити» готов выслушать предложения по Агуэро. Гвардиола считает, что уже нашел аргентинцу долгосрочную замену. Это бразильский форвард Габриэл Жезус, который присоединился к «Сити» в январе.

Несмотря на результативность «Куна», Гвардиола считает, что он не вписывается в его тактические схемы. Он недоволен тем, что футболист не воспринял его философию по поводу игры в пас и считает, что при Серхио на поле «Ман Сити» недостаточно владеет мячом.

В текущем сезоне 28-летний Серхио Агуэро провел 23 матча за «Манчестер Сити» во всех турнирах и забил 18 мячей при одной голевой передаче.

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