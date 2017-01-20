Александр Бублик: Россия мне не помогала. ФТР не давала финансирование, когда оно требовалось

Теннисист Александр Бублик рассказал, почему он решил отказаться от выступлений за Россию и теперь выступает под флагом Казахстана.

- По окончании прошлого сезона вы сменили гражданство и теперь выступаете за Казахстан. Почему?

- Россия мне не помогала. К сожалению, представители Федерации никак не способствовали моему прогрессу, не давали финансирования, когда оно требовалось. На одном из турниров ко мне подошел человек из Федерации тенниса Казахстана. Отвечая на его вопрос, я посетовал на пассивную деятельность ФТР. Он тогда сказал: «О'кей, я понял». Спустя два дня мне позвонили из их Федерации.

- Когда россияне перестанут покидать родину и принимать предложения Казахстана, Австралии и других стран?

Когда в России молодым спортсменам обеспечат должное финансирование. Все очень просто. Я больше чем уверен, что Даша Гаврилова не уехала бы в Австралию и вообще никто бы даже не подумал уезжать, если бы в родной стране о молодых кадрах заботились. У кого-то есть деньги на круглогодичные путешествия, теннисного тренера и фитнес-тренера, но далеко не у всех. Без всего этого не только прогрессировать невозможно, а вообще в теннисе делать нечего, - цитирует Бублика Lenta.ru.

Александр Бублик занимает 207-е место в рейтинге АТР в одиночном разряде.