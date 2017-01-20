Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит0 : 0Локомотив Ташкент
Футбол  Кот-д'Ивуар1 : 2ДР Конго
Баскетбол  Дарушафака25 : 20УНИКС
Биатлон  Индивидуальная гонка. Мужчины
Баскетбол  Жальгирис21 : 22Реал
Футбол  Фрайбург- : -Бавария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Бублик: Россия мне не помогала. ФТР не давала финансирование, когда оно требовалось

Источник:  Lenta.RuКомментарии

Теннисист Александр Бублик рассказал, почему он решил отказаться от выступлений за Россию и теперь выступает под флагом Казахстана.

 - По окончании прошлого сезона вы сменили гражданство и теперь выступаете за Казахстан. Почему?

- Россия мне не помогала. К сожалению, представители Федерации никак не способствовали моему прогрессу, не давали финансирования, когда оно требовалось. На одном из турниров ко мне подошел человек из Федерации тенниса Казахстана. Отвечая на его вопрос, я посетовал на пассивную деятельность ФТР. Он тогда сказал: «О'кей, я понял». Спустя два дня мне позвонили из их Федерации.

- Когда россияне перестанут покидать родину и принимать предложения Казахстана, Австралии и других стран?

Когда в России молодым спортсменам обеспечат должное финансирование. Все очень просто. Я больше чем уверен, что Даша Гаврилова не уехала бы в Австралию и вообще никто бы даже не подумал уезжать, если бы в родной стране о молодых кадрах заботились. У кого-то есть деньги на круглогодичные путешествия, теннисного тренера и фитнес-тренера, но далеко не у всех. Без всего этого не только прогрессировать невозможно, а вообще в теннисе делать нечего, - цитирует Бублика Lenta.ru.

Александр Бублик занимает 207-е место в рейтинге АТР в одиночном разряде.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Федерер сыграет с Нисикори в четвертом круге Australian OpenФедерер сыграет с Нисикори в четвертом круге Australian OpenШвейцарец Роджер Федерер вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.Australian Open. Маррэй обыграл Куэрри, Вавринка победил Троицки и другие матчи третьего кругаВсе матчи третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису на сайте «Советского спорта».Нисикори пробился в 1/8 финала Australian OpenНисикори пробился в 1/8 финала Australian OpenПятая ракетка мира Кеи Нисикори вышел в четвертый круг турнира серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.Андрей Чесноков: Без Джоковича шансы Маррея на Australian Open резко возрастаютЗнаменитый в недавнем прошлом российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал победу Дениса Истомина из Узбекистана над второй ракеткой мира Новаком Джоковичем.Вавринка обыграл Троицки в третьем круге Australian OpenВавринка обыграл Троицки в третьем круге Australian OpenШвейцарец Станислас Вавринка одержал победу над сербом Виктором Троицки в третьем раунде Открытого чемпионата Австралии.Маррей вышел в четвертый круг Australian OpenМаррей вышел в четвертый круг Australian OpenПервая ракетка мира Энди Маррей вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.Дональд Трамп: Мне нравится Надаль, он – настоящий чемпионИзбранный президент США Дональд Трамп высоко отозвался об испанском теннисисте Рафаэле Надале.Обидится ли Уильямс на «гориллу»? Колонка Анны ЧакветадзеОбидится ли Уильямс на «гориллу»? Колонка Анны ЧакветадзеЭксперт «Советского спорта» – о поражении Джоковича, фразе комментатора ESPN и предстоящих матчах Кузнецовой и Павлюченковой.Как Сафин побеждал Федерера… Самые громкие сенсации Australian OpenКак Сафин побеждал Федерера… Самые громкие сенсации Australian OpenПоражение Новака Джоковича во втором круге – главная сенсация текущего Australian Open.«Уильямс включает эффект гориллы». Итоги дня Australian Open«Уильямс включает эффект гориллы». Итоги дня Australian OpenПобеды Весниной и Макаровой, вылет Радванской и необычный комментарий игры Венус Уильямс на канале ESPN – в обзоре очередного дня.Надаль обыграл Багдатиса на Australian OpenНадаль обыграл Багдатиса на Australian OpenИспанский теннисист Рафаэль Надаль взял верх над киприотом Маркосом Багдатисом во втором круге Открытого чемпионата Австралии.«Мам, мы молодцы!» Как Денис Истомин обыграл Новака Джоковича (видео)«Мам, мы молодцы!» Как Денис Истомин обыграл Новака Джоковича (видео)Шестикратный чемпион турнира уступил представителю Узбекистана в пяти тяжелых партиях.Денис Истомин обыграл Джоковича и вышел в третий круг Australian OpenВторая «ракетка» мира Новак Джокович не смог выйти в третий круг Открытого чемпионата Австралии.Раонич вышел в третий раунд Australian OpenКанадец Милош Раонич вышел в третий раунд Открытого чемпионата Австралии.«Вы что, хотели, чтобы парень прямо сейчас обыграл первую ракетку мира?»«Вы что, хотели, чтобы парень прямо сейчас обыграл первую ракетку мира?»Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал выступление российских теннисистов на Открытом чемпионате Австралии.Коллективный блин. Мужской турнир Australian Open остался без россиянКоллективный блин. Мужской турнир Australian Open остался без россиянАндрей Рублев стал последним российским теннисистом, вылетевшим из одиночной сетки Открытого чемпионата Австралии.Александр Метревели: Хачанов в этом сезоне может закрепиться в сотнеФиналист Уимблдона-1973 Александр Метревели поделился мнением об игре российского теннисиста Карена Хачанова на Открытом чемпионате Австралии.Роджер Федерер: Я играл более стабильно, чем в матче с Мельцером17-я ракетка мира Роджер Федерер прокомментировал победу над американцем Ноа Рубином (7:5, 6:3, 7:6 (7:3)) во втором круге Australian Open.Томич обыграл Эстрелла-Бургоса и вышел во второй раунд Australian OpenМатч второго раунда Australian Open в мужском одиночном разряде между австралийцем Бернардом Томичем и доминиканцем Виктором Эстрелла-Бургосом завершился победой австралийского теннисиста. Итоговый счет матча – 7:5, 7:6 (4) 4:6, 7:6 (5) в пользу Томича.Энди Маррэй: Со временем Рублев прибавит и поднимется в рейтингеПервая ракетка мира Энди Маррэй высоко оценил потенциал российского теннисиста Андрея Рублева, которого обыграл во втором круге Australian Open.
Главные новости
Футбол
Сальваторе Боккетти: Не смог бы поехать играть в Китай, даже за больше деньги
Бокс
Деонтей Уайлдер: Поветкина уже второй раз ловят на допинге, это вредит спорту
Футбол
Александр Самедов: Условия в «Спартаке» великолепные, все очень нравится
Биатлон
Антон Шипулин: Спасибо Фуркаду, что дал шанс выиграть
Футбол
Гвардиола готов расстаться с Агуэро
Легкая атлетика
Андрей Дмитриев: Фильм ARD будет очень невеселым для нас
Теннис
ESPN уволил комментатора, сравнившего теннисистку Уильямс с гориллой
Футбол
ЦСКА в товарищеских матчах проверит находящегося на просмотре Джафара
Волейбол
Владимир Зиничев: Кузюткин в сборной России – это путь в никуда
Волейбол
Шляпников и Кузюткин рекомендованы на посты главных тренеров сборных России
все новости
Александр Бублик
Александр Бубликвсе новости
ATP Tour
ATP Tour