Александр Бублик: Россия мне не помогала. ФТР не давала финансирование, когда оно требовалось
Теннисист Александр Бублик рассказал, почему он решил
отказаться от выступлений за Россию и теперь выступает под флагом Казахстана.
- По окончании прошлого
сезона вы сменили гражданство и теперь выступаете за Казахстан. Почему?
- Россия мне не помогала. К
сожалению, представители Федерации никак не способствовали моему прогрессу, не
давали финансирования, когда оно требовалось. На одном из турниров ко мне
подошел человек из Федерации тенниса Казахстана. Отвечая на его вопрос, я
посетовал на пассивную деятельность ФТР. Он тогда сказал: «О'кей, я понял».
Спустя два дня мне позвонили из их Федерации.
- Когда россияне перестанут покидать родину и принимать
предложения Казахстана, Австралии и других стран?
Когда в России молодым
спортсменам обеспечат должное финансирование. Все очень просто. Я больше чем
уверен, что Даша Гаврилова не уехала бы в Австралию и вообще никто бы даже не
подумал уезжать, если бы в родной стране о молодых кадрах заботились. У кого-то
есть деньги на круглогодичные путешествия, теннисного тренера и фитнес-тренера,
но далеко не у всех. Без всего этого не только прогрессировать невозможно, а
вообще в теннисе делать нечего, - цитирует Бублика Lenta.ru.
Александр
Бублик занимает 207-е место в рейтинге АТР в одиночном разряде.