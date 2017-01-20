Антон Шипулин: Спасибо Фуркаду, что дал шанс выиграть
Российский биатлонист, выигравший «индивидуалку» в Антхольце, прокомментировал свою победу.
- Антон, из девяти своих побед на этапах Кубка мира пять вы одержали в Антхольце.
- Это правда, здесь кстати была и моя первая победа. Мне в Антхольце очень нравится, здесь здорово бежится. Благодаря идеальному самочувствию общий результат сегодня получился хороший. Спасибо Мартану Фуркаду, что дал мне шанс выиграть. Большое спасибо болельщикам, которые переживали за меня и отдавали мне свою энергию
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