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Антон Шипулин: Спасибо Фуркаду, что дал шанс выиграть

Олег Чикирис
Олег Чикирис
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский биатлонист, выигравший «индивидуалку» в Антхольце, прокомментировал свою победу.

- Антон, из девяти своих побед на этапах Кубка мира пять вы одержали в Антхольце.
- Это правда, здесь кстати была и моя первая победа. Мне в Антхольце очень нравится, здесь здорово бежится. Благодаря идеальному самочувствию общий результат сегодня получился хороший. Спасибо Мартану Фуркаду, что дал мне шанс выиграть. Большое спасибо болельщикам, которые переживали за меня и отдавали мне свою энергию

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