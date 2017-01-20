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Антон Шипулин: Победа в индивидуалке для меня сюрприз

Олег Чикирис
Олег Чикирис
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский биатлонист, выигравший «индивидуалку» в Антхольце, прокомментировал свою победу.

- Это ваша первая в жизни победа в индивидуальной гонке.
- Действительно, для меня победа в индивидуалке большой сюрприз. Я не очень люблю ее бегать, но при этом всегда мечтал ее выиграть. Сегодня, наконец, это удалось. И я рад, что это произошло именно в Антхольце, с которым у меня особые отношения. Надеюсь, это не последняя индивидуальная гонка, в которой мне удастся выиграть.

- Как вам погодные условия во время гонки?
- Погода нам сегодня несомненно улыбнулась. Я смотрел накануне женскую гонку: им не повезло – были очень сильные порывы ветра. Сегодня же был почти штиль и проблем со стрельбой не возникало.

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